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Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире Олимпиады

Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире Олимпиады - РИА Новости, 29.07.2021

Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире Олимпиады

Россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном олимпийском турнире по фехтованию на рапирах. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:20

2021-07-29T15:20

2021-07-29T15:34

олимпийские игры

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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном олимпийском турнире по фехтованию на рапирах.Они принесли сборной России восьмое золото на Играх в Токио.В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34. Бронзу выиграла сборная Италии.Ранее в индивидуальном турнире Дериглазова завоевала серебро, Коробейникова — бронзу.На счету сборной России на Играх в Токио стало восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

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2021

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олимпийские игры