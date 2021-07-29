Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/olimpiada-1743456245.html
Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире Олимпиады
Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире Олимпиады - РИА Новости, 29.07.2021
Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире Олимпиады
Россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном олимпийском турнире по фехтованию на рапирах. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:20
2021-07-29T15:34
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743458925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a0a6ac30d091aec38a750e980e5602f.jpg
ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном олимпийском турнире по фехтованию на рапирах.Они принесли сборной России восьмое золото на Играх в Токио.В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34. Бронзу выиграла сборная Италии.Ранее в индивидуальном турнире Дериглазова завоевала серебро, Коробейникова — бронзу.На счету сборной России на Играх в Токио стало восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743458925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b292c874f697f4d923a22401bd1b8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олимпийские игры
15:20 29.07.2021 (обновлено: 15:34 29.07.2021)
 

Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире Олимпиады

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийские спортсменки по фехтованию Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова радуются победе в финале командного первенства по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Российские спортсменки по фехтованию Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова радуются победе в финале командного первенства по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном олимпийском турнире по фехтованию на рапирах.
Они принесли сборной России восьмое золото на Играх в Токио.
В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34. Бронзу выиграла сборная Италии.
Ранее в индивидуальном турнире Дериглазова завоевала серебро, Коробейникова — бронзу.
На счету сборной России на Играх в Токио стало восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.
 
Олимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
Лента новостейМолния