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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/odenkerk-1743365428.html
Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации - РИА Новости, 29.07.2021
Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
Американский актер Боб Оденкерк, госпитализированный во время съемок, находится в стабильном состоянии, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T04:33
2021-07-29T10:39
культура
боб оденкерк
новости культуры
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, госпитализированный во время съемок, находится в стабильном состоянии, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его представителей.Ранее издание TMZ информировало, что Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль."Мы подтверждаем, что Боб находится в стабильном состоянии после связанного с сердцем инцидента. Он и его семья хотели бы выразить благодарность невероятным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, а также актерскому составу, съемочной группе и продюсерам, которые остались рядом с ним", - приводит телеканал слова представителей актера.
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боб оденкерк, новости культуры, в мире
04:33 29.07.2021 (обновлено: 10:39 29.07.2021)
 
Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации

CBS News: актер Боб Оденкерк находится в стабильном состоянии после госпитализации

© REUTERS / LUCAS JACKSONАмериканский актер боб Оденкерк
Американский актер боб Оденкерк - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / LUCAS JACKSON
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, госпитализированный во время съемок, находится в стабильном состоянии, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его представителей.
Ранее издание TMZ информировало, что Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль.
"Мы подтверждаем, что Боб находится в стабильном состоянии после связанного с сердцем инцидента. Он и его семья хотели бы выразить благодарность невероятным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, а также актерскому составу, съемочной группе и продюсерам, которые остались рядом с ним", - приводит телеканал слова представителей актера.
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