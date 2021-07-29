https://ria.ru/20210729/odenkerk-1743365428.html

Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации

Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации - РИА Новости, 29.07.2021

Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации

Американский актер Боб Оденкерк, госпитализированный во время съемок, находится в стабильном состоянии, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T04:33

2021-07-29T04:33

2021-07-29T10:39

культура

боб оденкерк

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, госпитализированный во время съемок, находится в стабильном состоянии, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его представителей.Ранее издание TMZ информировало, что Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль."Мы подтверждаем, что Боб находится в стабильном состоянии после связанного с сердцем инцидента. Он и его семья хотели бы выразить благодарность невероятным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, а также актерскому составу, съемочной группе и продюсерам, которые остались рядом с ним", - приводит телеканал слова представителей актера.

https://ria.ru/20201215/witcher-1589100998.html

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боб оденкерк, новости культуры, в мире