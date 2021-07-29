https://ria.ru/20210729/obstrel-1743483167.html

В ДНР заявили, что украинские силовики увеличили число обстрелов

В ДНР заявили, что украинские силовики увеличили число обстрелов - РИА Новости, 29.07.2021

В ДНР заявили, что украинские силовики увеличили число обстрелов

Украинские силовики в разы увеличили число обстрелов с применением тяжелого вооружения в Донбассе, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:28

2021-07-29T17:28

2021-07-29T17:28

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские силовики в разы увеличили число обстрелов с применением тяжелого вооружения в Донбассе, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики утром в четверг выпустили по селу Новая Марьевка на юге республики 24 мины калибром 120 миллиметров. В результате обстрелов погибли трое ополченцев, один ранен."На сегодняшний день ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает ухудшаться – официальный Киев в разы увеличил обстрелы территории республики из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Особую обеспокоенность в последнее время вызывает значительное обострение на южных рубежах республики", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.По данным ведомства, с 26 по 29 июля украинские силовики восемь раз открывали огонь из артиллерии, минометов и гранатометов."С каждым днем представители власти и военного командования Украины совершают все больше вопиющих преступлений, не скрывая того факта, что они открывают огонь по защитникам республики. По всем фактам агрессии вооруженных формирований Украины представительством проводятся соответствующие разбирательства, результаты которых направляются украинской стороне через СММ ОБСЕ посредством координационного механизма на уровне СЦКК", - добавил представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210727/isk-1743121942.html

https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html

https://ria.ru/20210720/peregovory-1742045043.html

донецкая народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, сцкк, обсе, донецкая народная республика, киев, украина, в мире