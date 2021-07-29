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В РПЦ раскритиковали книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах

В РПЦ раскритиковали книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах - РИА Новости, 29.07.2021

В РПЦ раскритиковали книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал "виртуальной" раскольническую... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:57

2021-07-29T17:57

2021-07-29T17:57

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал "виртуальной" раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), архиерей которой представил книгу о виртуальных таинствах."На Украине представители ПЦУ сообщили о выходе книги, посвященной онлайн-таинствам. В этом издании, озаглавленном "Феномен онлайн-причастия", собраны публикации участников этой раскольнической организации, в которых они рассказывают, как виртуализировать таинства. <...> В общем-то, оно и понятно: виртуальной "церкви" — виртуальные "таинства". Опять же, появится отличное оправдание тому, почему ПЦУшные храмы, силой отобранные раскольниками у канонической Церкви, постоянно пустуют. Скажут: "Вся наша паства "причащается" виртуально". А то, что такие заявления непроверяемы — так это для раскольников скорее плюс, чем минус", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Книга "Феномен онлайн-причастия" 29 июля будет представлена в принадлежащем ПЦУ Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Об этом написал на своей странице в Facebook митрополит Александр (Драбинко), перешедший в ПЦУ из Украинской православной церкви (УПЦ) и после этого запрещенный в служении ее Священным синодом.ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии - церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.

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