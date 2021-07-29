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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210729/obryady-1743490429.html
В РПЦ раскритиковали книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах
В РПЦ раскритиковали книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах - РИА Новости, 29.07.2021
В РПЦ раскритиковали книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал "виртуальной" раскольническую... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:57
2021-07-29T17:57
религия и мировоззрение
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владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал "виртуальной" раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), архиерей которой представил книгу о виртуальных таинствах."На Украине представители ПЦУ сообщили о выходе книги, посвященной онлайн-таинствам. В этом издании, озаглавленном "Феномен онлайн-причастия", собраны публикации участников этой раскольнической организации, в которых они рассказывают, как виртуализировать таинства. &lt;...&gt; В общем-то, оно и понятно: виртуальной "церкви" — виртуальные "таинства". Опять же, появится отличное оправдание тому, почему ПЦУшные храмы, силой отобранные раскольниками у канонической Церкви, постоянно пустуют. Скажут: "Вся наша паства "причащается" виртуально". А то, что такие заявления непроверяемы — так это для раскольников скорее плюс, чем минус", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Книга "Феномен онлайн-причастия" 29 июля будет представлена в принадлежащем ПЦУ Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Об этом написал на своей странице в Facebook митрополит Александр (Драбинко), перешедший в ПЦУ из Украинской православной церкви (УПЦ) и после этого запрещенный в служении ее Священным синодом.ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии - церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
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facebook, константинопольский патриархат, петр порошенко, владимир легойда, русская православная церковь, киев, украина
17:57 29.07.2021
 

В РПЦ раскритиковали книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал "виртуальной" раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), архиерей которой представил книгу о виртуальных таинствах.
"На Украине представители ПЦУ сообщили о выходе книги, посвященной онлайн-таинствам. В этом издании, озаглавленном "Феномен онлайн-причастия", собраны публикации участников этой раскольнической организации, в которых они рассказывают, как виртуализировать таинства. <...> В общем-то, оно и понятно: виртуальной "церкви" — виртуальные "таинства". Опять же, появится отличное оправдание тому, почему ПЦУшные храмы, силой отобранные раскольниками у канонической Церкви, постоянно пустуют. Скажут: "Вся наша паства "причащается" виртуально". А то, что такие заявления непроверяемы — так это для раскольников скорее плюс, чем минус", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
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Книга "Феномен онлайн-причастия" 29 июля будет представлена в принадлежащем ПЦУ Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Об этом написал на своей странице в Facebook митрополит Александр (Драбинко), перешедший в ПЦУ из Украинской православной церкви (УПЦ) и после этого запрещенный в служении ее Священным синодом.
ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии - церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
 
Религия и мировоззрениеFacebookКонстантинопольский патриархатПетр ПорошенкоВладимир ЛегойдаРусская православная церковьКиевУкраина
 
 
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