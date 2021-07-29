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В Нигере погибли 18 человек при нападении боевиков, сообщили СМИ
В Нигере погибли 18 человек при нападении боевиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.07.2021
В Нигере погибли 18 человек при нападении боевиков, сообщили СМИ
По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и четверо пострадали при нападении вооруженных боевиков на юго-западе Нигера, сообщает местный портал Actu Niger со... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:23
2021-07-29T16:23
нигер
происшествия
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и четверо пострадали при нападении вооруженных боевиков на юго-западе Нигера, сообщает местный портал Actu Niger со ссылкой на источники.По данным издания, злоумышленники на мотоциклах напали на деревню Дейкуку в регионе Тиллабери в среду утром. Источники сообщили изданию, что нападавшие, предположительно, были из террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*, атаковали мирных жителей, когда те работали в поле. Селяне пытались оказать боевикам сопротивление, но безуспешно.Как отмечает издание, это уже второе нападение на гражданское население в этом регионе Нигера, пограничном с Мали. В воскресенье вооруженные люди убили 14 мирных жителей недалеко от города Банибангу.Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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нигер, происшествия, в мире
16:23 29.07.2021
 
В Нигере погибли 18 человек при нападении боевиков, сообщили СМИ

Actu Niger: в Нигере не менее 18 человек погибли, 4 пострадали при нападении боевиков

© AFP 2021 / Boureima HamaСотрудник полиции Нигера
Сотрудник полиции Нигера - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AFP 2021 / Boureima Hama
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и четверо пострадали при нападении вооруженных боевиков на юго-западе Нигера, сообщает местный портал Actu Niger со ссылкой на источники.
По данным издания, злоумышленники на мотоциклах напали на деревню Дейкуку в регионе Тиллабери в среду утром. Источники сообщили изданию, что нападавшие, предположительно, были из террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*, атаковали мирных жителей, когда те работали в поле. Селяне пытались оказать боевикам сопротивление, но безуспешно.
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Как отмечает издание, это уже второе нападение на гражданское население в этом регионе Нигера, пограничном с Мали. В воскресенье вооруженные люди убили 14 мирных жителей недалеко от города Банибангу.
Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
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