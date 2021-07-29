https://ria.ru/20210729/niger-1743471570.html

В Нигере погибли 18 человек при нападении боевиков, сообщили СМИ

В Нигере погибли 18 человек при нападении боевиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.07.2021

В Нигере погибли 18 человек при нападении боевиков, сообщили СМИ

По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и четверо пострадали при нападении вооруженных боевиков на юго-западе Нигера, сообщает местный портал Actu Niger со... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:23

2021-07-29T16:23

2021-07-29T16:23

нигер

происшествия

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и четверо пострадали при нападении вооруженных боевиков на юго-западе Нигера, сообщает местный портал Actu Niger со ссылкой на источники.По данным издания, злоумышленники на мотоциклах напали на деревню Дейкуку в регионе Тиллабери в среду утром. Источники сообщили изданию, что нападавшие, предположительно, были из террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*, атаковали мирных жителей, когда те работали в поле. Селяне пытались оказать боевикам сопротивление, но безуспешно.Как отмечает издание, это уже второе нападение на гражданское население в этом регионе Нигера, пограничном с Мали. В воскресенье вооруженные люди убили 14 мирных жителей недалеко от города Банибангу.Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210727/afganistan-1743079490.html

нигер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нигер, происшествия, в мире