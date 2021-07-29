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В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек
В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек - РИА Новости, 29.07.2021
В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек
От 40 до примерно 150 человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана, сообщают местные телеканалы со ссылкой на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:05
2021-07-29T14:07
наводнение
афганистан
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. От 40 до примерно 150 человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана, сообщают местные телеканалы со ссылкой на власти.По данным чиновников, как передает канал Ariana News, ливневый паводок сошел ночью в деревне Мехердиш в районе Камдиш. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 40 человек - их тела уже обнаружены. Мощные потоки воды снесли около 100 домов и домашний скот.В свою очередь, телеканал 1TV News ссылается на главу провинциального совета Саидуллу Нуристани, который заявил, что в результате ночного наводнения погибли около 150 человек.
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
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наводнение, афганистан, в мире
14:05 29.07.2021 (обновлено: 14:07 29.07.2021)
 
В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек

СМИ: от 40 до 150 человек погибли на востоке Афганистана в результате ночного наводнения

© AP Photo / Rahmat GulНаводнение в Афганистане
Наводнение в Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. От 40 до примерно 150 человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана, сообщают местные телеканалы со ссылкой на власти.
По данным чиновников, как передает канал Ariana News, ливневый паводок сошел ночью в деревне Мехердиш в районе Камдиш. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 40 человек - их тела уже обнаружены. Мощные потоки воды снесли около 100 домов и домашний скот.
В свою очередь, телеканал 1TV News ссылается на главу провинциального совета Саидуллу Нуристани, который заявил, что в результате ночного наводнения погибли около 150 человек.
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