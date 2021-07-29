https://ria.ru/20210729/navodnenie-1743439887.html

В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек

В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек - РИА Новости, 29.07.2021

В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек

От 40 до примерно 150 человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана, сообщают местные телеканалы со ссылкой на... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:05

2021-07-29T14:05

2021-07-29T14:07

наводнение

афганистан

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. От 40 до примерно 150 человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана, сообщают местные телеканалы со ссылкой на власти.По данным чиновников, как передает канал Ariana News, ливневый паводок сошел ночью в деревне Мехердиш в районе Камдиш. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 40 человек - их тела уже обнаружены. Мощные потоки воды снесли около 100 домов и домашний скот.В свою очередь, телеканал 1TV News ссылается на главу провинциального совета Саидуллу Нуристани, который заявил, что в результате ночного наводнения погибли около 150 человек.

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

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2021

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наводнение, афганистан, в мире