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"Роскосмос" прокомментировал включение двигателей модуля "Наука"
"Роскосмос" прокомментировал включение двигателей модуля "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021
"Роскосмос" прокомментировал включение двигателей модуля "Наука"
"Роскосмос" объяснил информацию о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" "работами с остатками топлива". РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-29T20:49
2021-07-29T20:49
2021-07-30T03:32
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Роскосмос" объяснил информацию о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" "работами с остатками топлива"."Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", - сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Ранее российские космонавты сообщили наземным специалистам, что двигатели пристыковавшегося к МКС несколько часов назад МЛМ незапланированно включились. Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей модуля "Наука", пришлось включить двигатели служебного модуля "Звезда", а также двигатели грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".Позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
20:49 29.07.2021 (обновлено: 03:32 30.07.2021)
"Роскосмос" прокомментировал включение двигателей модуля "Наука"
"Роскосмос" объяснил включение двигателей модуля "Наука" работой с остатками топлива