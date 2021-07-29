https://ria.ru/20210729/nauka-1743517783.html

"Роскосмос" прокомментировал включение двигателей модуля "Наука"

"Роскосмос" прокомментировал включение двигателей модуля "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021

"Роскосмос" прокомментировал включение двигателей модуля "Наука"

"Роскосмос" объяснил информацию о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" "работами с остатками топлива". РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-29T20:49

2021-07-29T20:49

2021-07-30T03:32

международная космическая станция (мкс)

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роскосмос

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Роскосмос" объяснил информацию о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" "работами с остатками топлива"."Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", - сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Ранее российские космонавты сообщили наземным специалистам, что двигатели пристыковавшегося к МКС несколько часов назад МЛМ незапланированно включились. Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей модуля "Наука", пришлось включить двигатели служебного модуля "Звезда", а также двигатели грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".Позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос