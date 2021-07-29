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Наука
https://ria.ru/20210729/nauka-1743483719.html
Рогозин прокомментировал стыковку "Науки" с МКС
Рогозин прокомментировал стыковку "Науки" с МКС - РИА Новости, 29.07.2021
Рогозин прокомментировал стыковку "Науки" с МКС
Полет многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции был волнительным и прошел не без замечаний, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:30
2021-07-29T17:34
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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КОРОЛЕВ (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Полет многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции был волнительным и прошел не без замечаний, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Врать не будем ... Получилось не как обычно, но получилось неплохо. Пришлось поволноваться первые три дня, непростое было выведение, была потеря телеметрии. Мы это, конечно, все проанализируем, сделаем так, чтобы госкомиссия, которая отвечает за эти вопросы, проанализировала все замечания", - сказал он после стыковки модуля с МКС.По словам Рогозина, нужно, чтобы "такого рода проблемы были купированы" при дальнейших пусках к МКС, в том числе модуля "Причал" осенью этого года."Сложности, конечно, были… Но состыковались мы в автоматическом режиме, а все проблемы мы разберем, поймем", - добавил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.По словам Рогозина, совершенно иной опыт работы экипажей потребуется для полетов на новом корабле "Орел", который гендиректор "Роскомоса" назвал стратегическим.Модуль "Наука" пристыковался к МКС в 16.29 мск после 8-суточного полета. Его успешно запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако дальнейший полет проходил не без замечаний. В момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию, о чем на космодроме Байконур рассказал журналистам Дмитрий Рогозин.Затем, как сообщили в Европейском космическом агентстве, модуль не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки "Курс".В итоге специалистам Центра управления полетами удалось справиться с проблемами, что позволило "Роскосмосу" сообщить как об успешном тестировании системы "Курс", так и работоспособности двигательной установки "Науки". Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов ранее говорил РИА Новости, что из-за нештатных ситуаций у модуля мог остаться ограниченный объем топлива, которого могло хватить лишь на одну попытку стыковки.Для того, чтобы ввести "Науку" в состав МКС, от станции отстыковали и затопили модуль "Пирс", на место которого и встал МЛМ. Интеграция модуля в состав станции займет, как рассказал ранее Рогозин, шесть - восемь месяцев и потребует до 10 выходов космонавтов в открытый космос, чтобы протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте будет комфортнее за счет дополнительной каюты и второго санузла. Научная отдача российского сегмента МКС должна вырасти за счет 16 рабочих местах снаружи модуля и на 14 внутри него. 24 ноября 2021 года планируется запустить еще один модуль "Причал", который, возможно, станет последним отсеком в российском сегменте.
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин
17:30 29.07.2021 (обновлено: 17:34 29.07.2021)
 
Рогозин прокомментировал стыковку "Науки" с МКС

Глава "Роскосмоса" Рогозин: полет модуля "Наука" к МКС заставил поволноваться

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КОРОЛЕВ (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Полет многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции был волнительным и прошел не без замечаний, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Врать не будем ... Получилось не как обычно, но получилось неплохо. Пришлось поволноваться первые три дня, непростое было выведение, была потеря телеметрии. Мы это, конечно, все проанализируем, сделаем так, чтобы госкомиссия, которая отвечает за эти вопросы, проанализировала все замечания", - сказал он после стыковки модуля с МКС.
По словам Рогозина, нужно, чтобы "такого рода проблемы были купированы" при дальнейших пусках к МКС, в том числе модуля "Причал" осенью этого года.
"Сложности, конечно, были… Но состыковались мы в автоматическом режиме, а все проблемы мы разберем, поймем", - добавил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
"Все эксперименты будут ориентированы на подготовку отечественной космонавтики к работе в дальнем (космосе)", - сказал он после стыковки модуля с МКС.
По словам Рогозина, совершенно иной опыт работы экипажей потребуется для полетов на новом корабле "Орел", который гендиректор "Роскомоса" назвал стратегическим.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС в 16.29 мск после 8-суточного полета. Его успешно запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако дальнейший полет проходил не без замечаний. В момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию, о чем на космодроме Байконур рассказал журналистам Дмитрий Рогозин.
Затем, как сообщили в Европейском космическом агентстве, модуль не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки "Курс".
Пуск ракеты-носителя Протон-М с многофункциональным лабораторным модулем Наука с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 14:10Наука
Европейское космическое агентство подтвердило, что на "Науке" были проблемы
В итоге специалистам Центра управления полетами удалось справиться с проблемами, что позволило "Роскосмосу" сообщить как об успешном тестировании системы "Курс", так и работоспособности двигательной установки "Науки". Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов ранее говорил РИА Новости, что из-за нештатных ситуаций у модуля мог остаться ограниченный объем топлива, которого могло хватить лишь на одну попытку стыковки.
Для того, чтобы ввести "Науку" в состав МКС, от станции отстыковали и затопили модуль "Пирс", на место которого и встал МЛМ. Интеграция модуля в состав станции займет, как рассказал ранее Рогозин, шесть - восемь месяцев и потребует до 10 выходов космонавтов в открытый космос, чтобы протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.
С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте будет комфортнее за счет дополнительной каюты и второго санузла. Научная отдача российского сегмента МКС должна вырасти за счет 16 рабочих местах снаружи модуля и на 14 внутри него. 24 ноября 2021 года планируется запустить еще один модуль "Причал", который, возможно, станет последним отсеком в российском сегменте.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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НаукаПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаДмитрий Рогозин
 
 
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