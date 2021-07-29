https://ria.ru/20210729/nauka-1743474087.html
Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС - РИА Новости, 29.07.2021
Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:35
2021-07-29T16:35
2021-07-29T21:03
наука
петр дубров
протон-м
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
дмитрий рогозин
байконур (город)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной космической станции. Трансляцию ведет "Роскосмос".Аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — "Звезда"."Наука" стала первым за 11 лет российским сегментом, отправленным к Международной космический станции. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль "Рассвет", его запустили в 2010 году.МЛМ сделает жизнь космонавтов на российском сегменте комфортнее: там предусмотрена каюта, которая станет третьей в секторе. До этого одному из трех россиян приходилось ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел — в дополнение к имеющемуся в "Звезде".По данным "Роскосмоса", "Наука" — самый тяжелый российский модуль станции. На МКС тяжелее только японский "Кибо" — он собран из двух частей.Также МЛМ добавился к функционально-грузовому блоку "Заря" (1998), служебному модулю "Звезда" (2000), малым исследовательским модулям "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).Запуск и полет"Науку" успешно запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" 21 июля. Дальнейший полет, как сообщало Европейское космическое агентство, проходил с рядом замечаний, которые удалось исправить.Чтобы освободить стыковочный узел МКС к прибытию модуля Центр управления полетами 26 июля отстыковал и затопил в Тихом океане находившийся в составе станции 20 лет "Пирс" — шлюзовую камеру, через которую российские космонавты выходили в открытый космос. Модуль стал первым сегментом МКС, который свели с орбиты.После стыковкиКак сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", примерно через три часа после стыковки, когда герметичность стыков проверят, а давление выравнят, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров смогут открыть переходной люк в "Науку" и начать его разгрузку.Интеграция модуля в состав станции займет шесть-восемь месяцев и потребует до десяти выходов в открытый космос. В это время предстоит протянуть различные кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.Как рассказывал в 2019 году начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, после пристыковки модуля вырастет научная отдача от российского сегмента МКС. Об этих проблемах говорилось еще в 2015 году. Тогда экспертный совет военно-промышленной комиссии объяснял, что основную массу исследований поставили на "Салюте" и "Мире", а введение новых модулей российского сегмента МКС для "свежих" опытов задерживается.На сайте "Роскосмоса" опубликован перечень из 13 экспериментов, которые планируют провести на МЛМ: для этого предназначены 16 рабочих мест снаружи модуля и 14 — внутри.Запуск "Науки" приблизит окончание возведения российского сегмента станции, затянувшееся более чем на 20 лет: 24 ноября этого года планируют запустить узловой модуль "Причал", который может стать последним отсеком.Ранее завершить строительство предполагалось запуском Научно-энергетического модуля, но весной 2021 года было решено использовать его как основу для создания новой российской орбитальной станции. За несколько дней до запуска "Науки" Дмитрий Рогозин сообщил, что в конце июля станут понятны планы по созданию новой станции, а значит и то, куда полетит Научно-энергетический модуль — к МКС или на новую высокоэллиптическую орбиту.Как делали "Науку""Наука" — практически полная копия первого модуля МКС — "Заря". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер. В 2004 году было решено расширить российский сегмент: чтобы сэкономить, решили переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. На протяжении многих лет старт откладывался.В 2013 году, когда "Науку" практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы нашли посторонние частицы. Это грозило большими проблемами — в случае засора двигатели могли заглохнуть, а сам сегмент стал бы неуправляемым на околоземной орбите. Кроме того, был шанс вывода из строя двигательной системы МКС. В итоге модуль вернули на доработку.В 2020 году "Науку" отправили на Байконур, где она прошла все предстартовые испытания.
https://ria.ru/20210728/nauka-1743271183.html
https://ria.ru/20210714/nauka-1741253757.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/pirs-1743005060.html
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петр дубров, протон-м, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, дмитрий рогозин, байконур (город)
16:35 29.07.2021 (обновлено: 21:03 29.07.2021)
Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
"Наука" успешно пристыковалась к МКС, она стала первым новым российским модулем за 11 лет
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" после 14 лет ожидания на Земле
и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной космической станции
. Трансляцию ведет "Роскосмос
".
Аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — "Звезда".
"Наука" стала первым за 11 лет российским сегментом, отправленным к Международной космический станции. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль "Рассвет", его запустили в 2010 году.
МЛМ сделает жизнь космонавтов на российском сегменте комфортнее: там предусмотрена каюта, которая станет третьей в секторе. До этого одному из трех россиян приходилось ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел — в дополнение к имеющемуся в "Звезде".
По данным "Роскосмоса", "Наука" — самый тяжелый российский модуль станции. На МКС тяжелее только японский "Кибо" — он собран из двух частей.
Также МЛМ добавился к функционально-грузовому блоку "Заря" (1998), служебному модулю "Звезда" (2000), малым исследовательским модулям "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
Запуск и полет
"Науку" успешно запустили с космодрома Байконур
с помощью ракеты-носителя "Протон-М"
21 июля. Дальнейший полет, как сообщало Европейское космическое агентство
, проходил с рядом замечаний, которые удалось исправить.
Чтобы освободить стыковочный узел МКС к прибытию модуля Центр управления полетами
26 июля отстыковал и затопил в Тихом океане
находившийся в составе станции 20 лет "Пирс" — шлюзовую камеру, через которую российские космонавты выходили в открытый космос. Модуль стал первым сегментом МКС, который свели с орбиты.
После стыковки
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", примерно через три часа после стыковки, когда герметичность стыков проверят, а давление выравнят, космонавты Олег Новицкий
и Петр Дубров
смогут открыть переходной люк в "Науку" и начать его разгрузку.
Интеграция модуля в состав станции займет шесть-восемь месяцев и потребует до десяти выходов в открытый космос. В это время предстоит протянуть различные кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.
Как рассказывал в 2019 году начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов
, после пристыковки модуля вырастет научная отдача от российского сегмента МКС. Об этих проблемах говорилось еще в 2015 году. Тогда экспертный совет военно-промышленной комиссии объяснял, что основную массу исследований поставили на "Салюте" и "Мире", а введение новых модулей российского сегмента МКС для "свежих" опытов задерживается.
На сайте "Роскосмоса" опубликован перечень из 13 экспериментов, которые планируют провести на МЛМ: для этого предназначены 16 рабочих мест снаружи модуля и 14 — внутри.
Запуск "Науки" приблизит окончание возведения российского сегмента станции, затянувшееся более чем на 20 лет: 24 ноября этого года планируют запустить узловой модуль "Причал", который может стать последним отсеком.
Ранее завершить строительство предполагалось запуском Научно-энергетического модуля, но весной 2021 года было решено использовать его как основу для создания новой российской орбитальной станции. За несколько дней до запуска "Науки" Дмитрий Рогозин сообщил, что в конце июля станут понятны планы по созданию новой станции, а значит и то, куда полетит Научно-энергетический модуль — к МКС или на новую высокоэллиптическую орбиту.
Как делали "Науку"
"Наука" — практически полная копия первого модуля МКС — "Заря". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер. В 2004 году было решено расширить российский сегмент: чтобы сэкономить, решили переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. На протяжении многих лет старт откладывался.
В 2013 году, когда "Науку" практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы нашли посторонние частицы. Это грозило большими проблемами — в случае засора двигатели могли заглохнуть, а сам сегмент стал бы неуправляемым на околоземной орбите. Кроме того, был шанс вывода из строя двигательной системы МКС. В итоге модуль вернули на доработку.
В 2020 году "Науку" отправили на Байконур, где она прошла все предстартовые испытания.