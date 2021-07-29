https://ria.ru/20210729/nauka-1743474087.html

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС - РИА Новости, 29.07.2021

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:35

2021-07-29T16:35

2021-07-29T21:03

наука

петр дубров

протон-м

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

дмитрий рогозин

байконур (город)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной космической станции. Трансляцию ведет "Роскосмос".Аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — "Звезда"."Наука" стала первым за 11 лет российским сегментом, отправленным к Международной космический станции. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль "Рассвет", его запустили в 2010 году.МЛМ сделает жизнь космонавтов на российском сегменте комфортнее: там предусмотрена каюта, которая станет третьей в секторе. До этого одному из трех россиян приходилось ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел — в дополнение к имеющемуся в "Звезде".По данным "Роскосмоса", "Наука" — самый тяжелый российский модуль станции. На МКС тяжелее только японский "Кибо" — он собран из двух частей.Также МЛМ добавился к функционально-грузовому блоку "Заря" (1998), служебному модулю "Звезда" (2000), малым исследовательским модулям "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).Запуск и полет"Науку" успешно запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" 21 июля. Дальнейший полет, как сообщало Европейское космическое агентство, проходил с рядом замечаний, которые удалось исправить.Чтобы освободить стыковочный узел МКС к прибытию модуля Центр управления полетами 26 июля отстыковал и затопил в Тихом океане находившийся в составе станции 20 лет "Пирс" — шлюзовую камеру, через которую российские космонавты выходили в открытый космос. Модуль стал первым сегментом МКС, который свели с орбиты.После стыковкиКак сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", примерно через три часа после стыковки, когда герметичность стыков проверят, а давление выравнят, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров смогут открыть переходной люк в "Науку" и начать его разгрузку.Интеграция модуля в состав станции займет шесть-восемь месяцев и потребует до десяти выходов в открытый космос. В это время предстоит протянуть различные кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.Как рассказывал в 2019 году начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, после пристыковки модуля вырастет научная отдача от российского сегмента МКС. Об этих проблемах говорилось еще в 2015 году. Тогда экспертный совет военно-промышленной комиссии объяснял, что основную массу исследований поставили на "Салюте" и "Мире", а введение новых модулей российского сегмента МКС для "свежих" опытов задерживается.На сайте "Роскосмоса" опубликован перечень из 13 экспериментов, которые планируют провести на МЛМ: для этого предназначены 16 рабочих мест снаружи модуля и 14 — внутри.Запуск "Науки" приблизит окончание возведения российского сегмента станции, затянувшееся более чем на 20 лет: 24 ноября этого года планируют запустить узловой модуль "Причал", который может стать последним отсеком.Ранее завершить строительство предполагалось запуском Научно-энергетического модуля, но весной 2021 года было решено использовать его как основу для создания новой российской орбитальной станции. За несколько дней до запуска "Науки" Дмитрий Рогозин сообщил, что в конце июля станут понятны планы по созданию новой станции, а значит и то, куда полетит Научно-энергетический модуль — к МКС или на новую высокоэллиптическую орбиту.Как делали "Науку""Наука" — практически полная копия первого модуля МКС — "Заря". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер. В 2004 году было решено расширить российский сегмент: чтобы сэкономить, решили переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. На протяжении многих лет старт откладывался.В 2013 году, когда "Науку" практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы нашли посторонние частицы. Это грозило большими проблемами — в случае засора двигатели могли заглохнуть, а сам сегмент стал бы неуправляемым на околоземной орбите. Кроме того, был шанс вывода из строя двигательной системы МКС. В итоге модуль вернули на доработку.В 2020 году "Науку" отправили на Байконур, где она прошла все предстартовые испытания.

https://ria.ru/20210728/nauka-1743271183.html

https://ria.ru/20210714/nauka-1741253757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/pirs-1743005060.html

байконур (город)

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петр дубров, протон-м, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, дмитрий рогозин, байконур (город)