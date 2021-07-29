https://ria.ru/20210729/nauka-1743376274.html
Стыковка лабораторного модуля "Наука" с МКС. Прямая трансляция
Стыковка лабораторного модуля "Наука" с МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 29.07.2021
Стыковка лабораторного модуля "Наука" с МКС. Прямая трансляция
Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковывается к Международной космической станции. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:32
2021-07-29T15:32
2021-07-29T15:34
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковывается к Международной космической станции.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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LIVE: Модуль "Наука" стыкуется с МКС
LIVE: Модуль "Наука" стыкуется с МКС
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PT77M13S
РИА Новости
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5
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Стыковка лабораторного модуля "Наука" с МКС. Прямая трансляция
Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковывается к Международной космической станции.
2021-07-29T15:32
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PT77M13S
15:32 29.07.2021 (обновлено: 15:34 29.07.2021)
Стыковка лабораторного модуля "Наука" с МКС. Прямая трансляция
Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковывается к Международной космической станции.