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Наука
https://ria.ru/20210729/nasa-1743526002.html
НАСА перенесло запуск Starliner на МКС из-за ситуации с "Наукой"
НАСА перенесло запуск Starliner на МКС из-за ситуации с "Наукой" - РИА Новости, 30.07.2021
НАСА перенесло запуск Starliner на МКС из-за ситуации с "Наукой"
НАСА приняло решение о переносе запланированного на пятницу тестового запуск корабля Starliner на МКС из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщило... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-29T22:51
2021-07-30T00:14
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. НАСА приняло решение о переносе запланированного на пятницу тестового запуск корабля Starliner на МКС из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщило американское космическое ведомство в четверг.Новейший российский модуль "Наука" прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели модуля внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было."НАСА и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет (корабля Starliner)", - сообщило ведомство на своем сайте.По информации НАСА, решение о новой дате запуска пока не принято, но ранее в четверг сообщало, что новая возможность для старта появится не раньше 3-4 августа."Перенос (запуска) даст команде Международной космической станции время для продолжения работы по проверке вновь прибывшего модуля "Роскосмоса" "Наука" и гарантии того, что станция готова к прибытию Starliner", - говорится в заявлении НАСА.Запуск новейшего американского корабля, который Boeing строит по контракту с НАСА во второй беспилотный тестовый полет, планировался на пятницу. Ранее в 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, все выявленные в ходе проверок недостатки корабля были исправлены, планируется, что после второго тестового полета он может быть допущен до пилотируемых испытаний, которые также ожидаются до конца года.
https://ria.ru/20210729/nauka-1743487933.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса
22:51 29.07.2021 (обновлено: 00:14 30.07.2021)
 
НАСА перенесло запуск Starliner на МКС из-за ситуации с "Наукой"

НАСА перенесло тестовый запуск Starliner на МКС из-за ситуации с модулем "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. НАСА приняло решение о переносе запланированного на пятницу тестового запуск корабля Starliner на МКС из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщило американское космическое ведомство в четверг.
Новейший российский модуль "Наука" прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели модуля внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.
Кадры стыковки модуля Наука к МКС
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"НАСА и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет (корабля Starliner)", - сообщило ведомство на своем сайте.
По информации НАСА, решение о новой дате запуска пока не принято, но ранее в четверг сообщало, что новая возможность для старта появится не раньше 3-4 августа.
"Перенос (запуска) даст команде Международной космической станции время для продолжения работы по проверке вновь прибывшего модуля "Роскосмоса" "Наука" и гарантии того, что станция готова к прибытию Starliner", - говорится в заявлении НАСА.
Запуск новейшего американского корабля, который Boeing строит по контракту с НАСА во второй беспилотный тестовый полет, планировался на пятницу. Ранее в 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, все выявленные в ходе проверок недостатки корабля были исправлены, планируется, что после второго тестового полета он может быть допущен до пилотируемых испытаний, которые также ожидаются до конца года.
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