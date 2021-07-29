https://ria.ru/20210729/mozg-1743421585.html

Разработан метод визуальной оценки старения мозга

Разработан метод визуальной оценки старения мозга - РИА Новости, 29.07.2021

Разработан метод визуальной оценки старения мозга

Ученые из Австралии, Великобритании и Китая разработали улучшенный метод визуализации для отслеживания возрастного снижения когнитивных функций у пожилых людей. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:43

2021-07-29T12:43

2021-07-29T12:43

наука

нейробиология

головной мозг

деменция

болезнь альцгеймера

нейрофизиология

биология

здоровье

университет нового южного уэльса

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые из Австралии, Великобритании и Китая разработали улучшенный метод визуализации для отслеживания возрастного снижения когнитивных функций у пожилых людей. Метод основан на оценке микроструктуры белого вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage.Исследователи из Сиднейского центра здорового старения мозга Университета Нового Южного Уэльса вместе с коллегами из Эдинбургского университета и Медицинской школы Шанхайского университета Цзяотун разработали новый метод нейровизуализации, названный ими "Разница в функции распределения". Это улучшенная модификация технологии диффузионно-взвешенной визуализации — широко используемого метода визуальной оценки микроструктуры белого вещества в головном мозге.Белое вещество состоит из пучков аксонов — отростков нервных клеток, покрытых миелиновой электроизолирующей оболочкой. Целостность белого вещества имеет решающее значение для нормальной структуры и функции мозга. При этом оно наиболее уязвимо при процессах, приводящих к нарушению сосудов.Авторы считают, что новый метод, более эффективно и всесторонне описывающий изменения в белом веществе, позволит отслеживать на ранних стадиях сосудистые изменения, наблюдаемые при деменции и болезни Альцгеймера, а также лучше мониторить процесс старения мозга в целом."Стареющий мозг претерпевает значительные микроструктурные изменения из-за сосудистых факторов до того, как станут очевидными функциональные изменения, такие как снижение когнитивных функций и влияние на память, — приводятся в пресс-релизе центра слова ведущего автора статьи доктора Цзин Ду (JingDu), научного сотрудника школы психиатрии Университета Нового Южного Уэльса. — Созданный нами усовершенствованный метод измерения позволяет отличить больной мозг от здорового".Исследователи сравнили данные визуализации пациентов с возрастным когнитивным снижением из британского биобанка UK Biobank с результатами наблюдений за людьми с здоровым мозгом в Сиднейском центре и вывели новый показатель для более точной обработки результатов — разницу в функциях распределения (difference in distribution functions, DDF), который четко коррелирует с микроструктурными изменениями белого вещества и когнитивным снижением у пожилых людей.По словам авторов, новый показатель также хорошо работает при обнаружении заболеваний мелких сосудов головного мозга."Чувствительность отслеживания процесса старения мозга позволяет этому улучшенному показателю быть биомаркером, применяемым для мониторинга структурных и функциональных изменений как в здоровом, так и в больном мозге, расширяя наш исследовательский потенциал", — говорит доктор Ду.На основе нового показатели ученые разработали компьютерную программу для обработки данных нейровизуализации и выложили ее в открытом доступе в Интернет.

https://ria.ru/20210712/starenie-1740943711.html

https://ria.ru/20210617/starenie-1737469498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, головной мозг, деменция, болезнь альцгеймера, нейрофизиология, биология, здоровье, университет нового южного уэльса