https://ria.ru/20210729/mozg-1743421585.html
Разработан метод визуальной оценки старения мозга
Разработан метод визуальной оценки старения мозга - РИА Новости, 29.07.2021
Разработан метод визуальной оценки старения мозга
Ученые из Австралии, Великобритании и Китая разработали улучшенный метод визуализации для отслеживания возрастного снижения когнитивных функций у пожилых людей. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:43
2021-07-29T12:43
2021-07-29T12:43
наука
нейробиология
головной мозг
деменция
болезнь альцгеймера
нейрофизиология
биология
здоровье
университет нового южного уэльса
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые из Австралии, Великобритании и Китая разработали улучшенный метод визуализации для отслеживания возрастного снижения когнитивных функций у пожилых людей. Метод основан на оценке микроструктуры белого вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage.Исследователи из Сиднейского центра здорового старения мозга Университета Нового Южного Уэльса вместе с коллегами из Эдинбургского университета и Медицинской школы Шанхайского университета Цзяотун разработали новый метод нейровизуализации, названный ими "Разница в функции распределения". Это улучшенная модификация технологии диффузионно-взвешенной визуализации — широко используемого метода визуальной оценки микроструктуры белого вещества в головном мозге.Белое вещество состоит из пучков аксонов — отростков нервных клеток, покрытых миелиновой электроизолирующей оболочкой. Целостность белого вещества имеет решающее значение для нормальной структуры и функции мозга. При этом оно наиболее уязвимо при процессах, приводящих к нарушению сосудов.Авторы считают, что новый метод, более эффективно и всесторонне описывающий изменения в белом веществе, позволит отслеживать на ранних стадиях сосудистые изменения, наблюдаемые при деменции и болезни Альцгеймера, а также лучше мониторить процесс старения мозга в целом."Стареющий мозг претерпевает значительные микроструктурные изменения из-за сосудистых факторов до того, как станут очевидными функциональные изменения, такие как снижение когнитивных функций и влияние на память, — приводятся в пресс-релизе центра слова ведущего автора статьи доктора Цзин Ду (JingDu), научного сотрудника школы психиатрии Университета Нового Южного Уэльса. — Созданный нами усовершенствованный метод измерения позволяет отличить больной мозг от здорового".Исследователи сравнили данные визуализации пациентов с возрастным когнитивным снижением из британского биобанка UK Biobank с результатами наблюдений за людьми с здоровым мозгом в Сиднейском центре и вывели новый показатель для более точной обработки результатов — разницу в функциях распределения (difference in distribution functions, DDF), который четко коррелирует с микроструктурными изменениями белого вещества и когнитивным снижением у пожилых людей.По словам авторов, новый показатель также хорошо работает при обнаружении заболеваний мелких сосудов головного мозга."Чувствительность отслеживания процесса старения мозга позволяет этому улучшенному показателю быть биомаркером, применяемым для мониторинга структурных и функциональных изменений как в здоровом, так и в больном мозге, расширяя наш исследовательский потенциал", — говорит доктор Ду.На основе нового показатели ученые разработали компьютерную программу для обработки данных нейровизуализации и выложили ее в открытом доступе в Интернет.
https://ria.ru/20210712/starenie-1740943711.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нейробиология, головной мозг, деменция, болезнь альцгеймера, нейрофизиология, биология, здоровье, университет нового южного уэльса
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Ученые из Австралии
, Великобритании
и Китая
разработали улучшенный метод визуализации для отслеживания возрастного снижения когнитивных функций у пожилых людей. Метод основан на оценке микроструктуры белого вещества. Результаты исследования опубликованы
в журнале NeuroImage.
Исследователи из Сиднейского центра здорового старения мозга Университета Нового Южного Уэльса
вместе с коллегами из Эдинбургского университета
и Медицинской школы Шанхайского университета Цзяотун разработали новый метод нейровизуализации, названный ими "Разница в функции распределения". Это улучшенная модификация технологии диффузионно-взвешенной визуализации — широко используемого метода визуальной оценки микроструктуры белого вещества в головном мозге.
Белое вещество состоит из пучков аксонов — отростков нервных клеток, покрытых миелиновой электроизолирующей оболочкой. Целостность белого вещества имеет решающее значение для нормальной структуры и функции мозга. При этом оно наиболее уязвимо при процессах, приводящих к нарушению сосудов.
Авторы считают, что новый метод, более эффективно и всесторонне описывающий изменения в белом веществе, позволит отслеживать на ранних стадиях сосудистые изменения, наблюдаемые при деменции и болезни Альцгеймера, а также лучше мониторить процесс старения мозга в целом.
"Стареющий мозг претерпевает значительные микроструктурные изменения из-за сосудистых факторов до того, как станут очевидными функциональные изменения, такие как снижение когнитивных функций и влияние на память, — приводятся в пресс-релизе центра слова ведущего автора статьи доктора Цзин Ду (JingDu), научного сотрудника школы психиатрии Университета Нового Южного Уэльса
. — Созданный нами усовершенствованный метод измерения позволяет отличить больной мозг от здорового".
Исследователи сравнили данные визуализации пациентов с возрастным когнитивным снижением из британского биобанка UK Biobank с результатами наблюдений за людьми с здоровым мозгом в Сиднейском центре и вывели новый показатель для более точной обработки результатов — разницу в функциях распределения (difference in distribution functions, DDF), который четко коррелирует с микроструктурными изменениями белого вещества и когнитивным снижением у пожилых людей.
По словам авторов, новый показатель также хорошо работает при обнаружении заболеваний мелких сосудов головного мозга.
"Чувствительность отслеживания процесса старения мозга позволяет этому улучшенному показателю быть биомаркером, применяемым для мониторинга структурных и функциональных изменений как в здоровом, так и в больном мозге, расширяя наш исследовательский потенциал", — говорит доктор Ду.
На основе нового показатели ученые разработали компьютерную программу для обработки данных нейровизуализации и выложили ее в открытом доступе в Интернет.