https://ria.ru/20210729/most-1743458195.html

Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей

Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей - РИА Новости, 29.07.2021

Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей

Финансирование строительства Яблоновского моста через реку Кубань, соединяющего Краснодарский край с Адыгеей, будет скорректировано, чтобы объект был сдан на... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:30

2021-07-29T15:30

2021-07-29T15:30

россия

строительство

марат хуснуллин

краснодарский край

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Финансирование строительства Яблоновского моста через реку Кубань, соединяющего Краснодарский край с Адыгеей, будет скорректировано, чтобы объект был сдан на год раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Во время рабочей поездки Хуснуллина в Краснодар и изучения им важнейших для региона объектов строители Яблоновского моста сказали вице-премьеру, что готовы сдать его на год раньше, но для этого нужно скорректировать схему финансирования строительства."Финансирование сдвинем. Окончание 1 ноября 23-го", - сказал Хуснуллин. Первоначально завершить все работы планировалось в 2024 году.Строящийся дублер заменит Яблоновский мост, который соединяет Тахтамукайский район Адыгеи и Краснодар и находится в ветхом состоянии. Помимо того, что он соединяет два субъекта РФ, через него проходит выход к трассам в направлении Черного моря. Длина нового моста составит 400 метров, он будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку.Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина премьер Михаил Мишустин распределил кураторство федеральных округов между вице-премьерами. Хуснуллин отвечает за Южный федеральный округ, он же возглавит правкомиссию по региональному развитию, которая будет координировать действия вице-премьеров.

https://ria.ru/20210719/kurator-1741882753.html

https://ria.ru/20210601/adygeya-1735054225.html

россия

краснодарский край

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, строительство, марат хуснуллин, краснодарский край, республика адыгея, общество