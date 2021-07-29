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Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей - РИА Новости, 29.07.2021
Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
Финансирование строительства Яблоновского моста через реку Кубань, соединяющего Краснодарский край с Адыгеей, будет скорректировано, чтобы объект был сдан на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:30
2021-07-29T15:30
россия
строительство
марат хуснуллин
краснодарский край
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Финансирование строительства Яблоновского моста через реку Кубань, соединяющего Краснодарский край с Адыгеей, будет скорректировано, чтобы объект был сдан на год раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Во время рабочей поездки Хуснуллина в Краснодар и изучения им важнейших для региона объектов строители Яблоновского моста сказали&nbsp;вице-премьеру, что готовы сдать его на год раньше, но для этого нужно скорректировать схему финансирования строительства."Финансирование сдвинем. Окончание 1 ноября 23-го", - сказал Хуснуллин. Первоначально завершить все работы планировалось в 2024 году.Строящийся дублер заменит Яблоновский мост, который соединяет Тахтамукайский район Адыгеи и Краснодар и находится в ветхом состоянии. Помимо того, что он соединяет два субъекта РФ, через него проходит выход к трассам в направлении Черного моря. Длина нового моста составит 400 метров, он будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку.Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина премьер Михаил Мишустин распределил кураторство федеральных округов между вице-премьерами. Хуснуллин отвечает за Южный федеральный округ, он же возглавит правкомиссию по региональному развитию, которая будет координировать действия вице-премьеров.
https://ria.ru/20210719/kurator-1741882753.html
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россия
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россия, строительство, марат хуснуллин, краснодарский край, республика адыгея, общество
15:30 29.07.2021
 
Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей

Вице-премьер Хуснуллин: финансирование Яблоновского моста скорректируют для более ранней сдачи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Финансирование строительства Яблоновского моста через реку Кубань, соединяющего Краснодарский край с Адыгеей, будет скорректировано, чтобы объект был сдан на год раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Во время рабочей поездки Хуснуллина в Краснодар и изучения им важнейших для региона объектов строители Яблоновского моста сказали вице-премьеру, что готовы сдать его на год раньше, но для этого нужно скорректировать схему финансирования строительства.
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"Финансирование сдвинем. Окончание 1 ноября 23-го", - сказал Хуснуллин. Первоначально завершить все работы планировалось в 2024 году.
Строящийся дублер заменит Яблоновский мост, который соединяет Тахтамукайский район Адыгеи и Краснодар и находится в ветхом состоянии. Помимо того, что он соединяет два субъекта РФ, через него проходит выход к трассам в направлении Черного моря. Длина нового моста составит 400 метров, он будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку.
Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина премьер Михаил Мишустин распределил кураторство федеральных округов между вице-премьерами. Хуснуллин отвечает за Южный федеральный округ, он же возглавит правкомиссию по региональному развитию, которая будет координировать действия вице-премьеров.
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