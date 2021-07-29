https://ria.ru/20210729/moskva-1743503776.html

В Москве из-за пандемии закрылись или сменили собственника 20% ресторанов

В Москве из-за пандемии закрылись или сменили собственника 20% ресторанов - РИА Новости, 29.07.2021

В Москве из-за пандемии закрылись или сменили собственника 20% ресторанов

Порядка 20% ресторанов в Москве из-за пандемии COVID-19 либо закрылись, либо сменили собственника, сообщила журналистам уполномоченный по защите прав... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:08

2021-07-29T19:08

2021-07-29T19:08

пандемия

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

коронавирус в россии

коммерческая недвижимость

москва

ресторан

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 20% ресторанов в Москве из-за пандемии COVID-19 либо закрылись, либо сменили собственника, сообщила журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева."Рестораны восстановились, но не полностью. Те, кто не закрылся, они восстановились. Порядка 20% поменяли собственников или закрылись. То есть ресторан не закрылся, но бизнес разорился и перешел в руки другого предпринимателя. Может быть, мы и видим эти рестораны, но мы должны понимать, что тот предприниматель, который брал кредиты, который вкладывался, влезал в долги, - он разорился, он бывший ресторатор. Таких 20%, которые либо поменяли собственника, либо закрылись", - сообщила Минеева.С 28 июня в рестораны и кафе российской столицы можно было пройти только по QR-коду, который подтверждал, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Падение выручки столичных ресторанов 29 июня, на следующий день после ввода нового режима допуска посетителей, достигало 95%, сообщали опрошенные РИА Новости ресторанные сети. С 19 июля эти QR-коды отменили.В прошлом году в Москве действовали ограничения из-за коронавируса, рестораны и кафе работали на доставку.

https://ria.ru/20210728/verandy-1743292917.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), коронавирус в россии, коммерческая недвижимость, москва, ресторан