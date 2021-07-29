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В Москве из-за пандемии закрылись или сменили собственника 20% ресторанов
В Москве из-за пандемии закрылись или сменили собственника 20% ресторанов - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве из-за пандемии закрылись или сменили собственника 20% ресторанов
Порядка 20% ресторанов в Москве из-за пандемии COVID-19 либо закрылись, либо сменили собственника, сообщила журналистам уполномоченный по защите прав... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:08
2021-07-29T19:08
пандемия
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
коронавирус в россии
коммерческая недвижимость
москва
ресторан
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 20% ресторанов в Москве из-за пандемии COVID-19 либо закрылись, либо сменили собственника, сообщила журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева."Рестораны восстановились, но не полностью. Те, кто не закрылся, они восстановились. Порядка 20% поменяли собственников или закрылись. То есть ресторан не закрылся, но бизнес разорился и перешел в руки другого предпринимателя. Может быть, мы и видим эти рестораны, но мы должны понимать, что тот предприниматель, который брал кредиты, который вкладывался, влезал в долги, - он разорился, он бывший ресторатор. Таких 20%, которые либо поменяли собственника, либо закрылись", - сообщила Минеева.С 28 июня в рестораны и кафе российской столицы можно было пройти только по QR-коду, который подтверждал, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Падение выручки столичных ресторанов 29 июня, на следующий день после ввода нового режима допуска посетителей, достигало 95%, сообщали опрошенные РИА Новости ресторанные сети. С 19 июля эти QR-коды отменили.В прошлом году в Москве действовали ограничения из-за коронавируса, рестораны и кафе работали на доставку.
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пандемия, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), коронавирус в россии, коммерческая недвижимость, москва, ресторан
19:08 29.07.2021
 
В Москве из-за пандемии закрылись или сменили собственника 20% ресторанов

В Москве из-за пандемии закрылись или сменили собственника порядка 20% ресторанов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытое на карантин кафе
Закрытое на карантин кафе - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 20% ресторанов в Москве из-за пандемии COVID-19 либо закрылись, либо сменили собственника, сообщила журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.
"Рестораны восстановились, но не полностью. Те, кто не закрылся, они восстановились. Порядка 20% поменяли собственников или закрылись. То есть ресторан не закрылся, но бизнес разорился и перешел в руки другого предпринимателя. Может быть, мы и видим эти рестораны, но мы должны понимать, что тот предприниматель, который брал кредиты, который вкладывался, влезал в долги, - он разорился, он бывший ресторатор. Таких 20%, которые либо поменяли собственника, либо закрылись", - сообщила Минеева.
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С 28 июня в рестораны и кафе российской столицы можно было пройти только по QR-коду, который подтверждал, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Падение выручки столичных ресторанов 29 июня, на следующий день после ввода нового режима допуска посетителей, достигало 95%, сообщали опрошенные РИА Новости ресторанные сети. С 19 июля эти QR-коды отменили.
В прошлом году в Москве действовали ограничения из-за коронавируса, рестораны и кафе работали на доставку.
 
пандемияТатьяна Минеева (бизнес-омбудсмен)Коронавирус в РоссииКоммерческая недвижимостьМоскваРесторан
 
 
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