https://ria.ru/20210729/moldaviya-1743464321.html

Эксперт оценил шансы на сотрудничество власти и оппозиции Молдавии

Эксперт оценил шансы на сотрудничество власти и оппозиции Молдавии - РИА Новости, 29.07.2021

Эксперт оценил шансы на сотрудничество власти и оппозиции Молдавии

Правящая власть и оппозиция Молдавии заявляют о намерении сотрудничества, однако подобное невозможно на практике и невыгодно для обеих сторон, заявил РИА... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:57

2021-07-29T15:57

2021-07-29T15:57

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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Правящая власть и оппозиция Молдавии заявляют о намерении сотрудничества, однако подобное невозможно на практике и невыгодно для обеих сторон, заявил РИА Новости политический аналитик Игорь Волницкий.Молдавские депутаты на заседании в четверг сформировали три парламентские фракции, которые представляют партию "Действие и солидарность", блок "Коммунисты и социалисты" и партию "Шор". Первая политсила заявила о создании абсолютного парламентского большинства, две вторые – о переходе в оппозицию. Во время заседания представители всех трех партий заявили о готовности сотрудничать в парламенте."Скорее всего, заявления о сотрудничестве фракций в парламенте – это лишь громкие слова, это просто заявления о намерении, потому что на практике добиться подобного практически невозможно. Ни в одной стране мира не существует ситуации, чтобы оппозиция, насколько конструктивной она бы ни была, и власть, насколько бы позитивно она ни была настроена, смогли бы сесть за стол и договориться", - заявил Волницкий.По его словам, нынешней оппозиции и нынешней власти не нужно сотрудничество, у правящей власти существует достаточно рычагов влияния, чтобы реализовать свою предвыборную программу, оппозиция не нуждается в том, чтобы ей отводили роль младшего партнера в попытке улучшить жизнь граждан Молдавии. Как только депутаты приступят к обсуждению реальных проектов из повестки, сразу станет ясно, что это всего лишь заявления, уверен эксперт."Партия "Действие и солидарность" стала первой правой партией, которой удалось получить парламентское большинство, это скажется на эффективности работы парламента, но она зависит не только от численности правящей партии, но и от профессионализма ее членов. Депутатам партии "Действие и солидарность" еще предстоит убедить граждан Молдавии, внешних партнеров по развитию, что у них нет никаких проблем с профессионализмом", - подчеркивает аналитик.Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. В парламенте Молдавии 101 место, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" – 32 мандата, партия "Шор" – шесть. Таким образом, партия "Действие и солидарность" может самостоятельно сформировать правительство.

https://ria.ru/20210729/moldaviya-1743453754.html

https://ria.ru/20210713/krasnoselskiy-1741118959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в молдавии, парламент молдавии, молдавия, в мире