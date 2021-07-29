https://ria.ru/20210729/moldaviya-1743464321.html
Эксперт оценил шансы на сотрудничество власти и оппозиции Молдавии
Эксперт оценил шансы на сотрудничество власти и оппозиции Молдавии - РИА Новости, 29.07.2021
Эксперт оценил шансы на сотрудничество власти и оппозиции Молдавии
Правящая власть и оппозиция Молдавии заявляют о намерении сотрудничества, однако подобное невозможно на практике и невыгодно для обеих сторон, заявил РИА... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:57
2021-07-29T15:57
2021-07-29T15:57
парламентские выборы в молдавии
парламент молдавии
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Правящая власть и оппозиция Молдавии заявляют о намерении сотрудничества, однако подобное невозможно на практике и невыгодно для обеих сторон, заявил РИА Новости политический аналитик Игорь Волницкий.Молдавские депутаты на заседании в четверг сформировали три парламентские фракции, которые представляют партию "Действие и солидарность", блок "Коммунисты и социалисты" и партию "Шор". Первая политсила заявила о создании абсолютного парламентского большинства, две вторые – о переходе в оппозицию. Во время заседания представители всех трех партий заявили о готовности сотрудничать в парламенте."Скорее всего, заявления о сотрудничестве фракций в парламенте – это лишь громкие слова, это просто заявления о намерении, потому что на практике добиться подобного практически невозможно. Ни в одной стране мира не существует ситуации, чтобы оппозиция, насколько конструктивной она бы ни была, и власть, насколько бы позитивно она ни была настроена, смогли бы сесть за стол и договориться", - заявил Волницкий.По его словам, нынешней оппозиции и нынешней власти не нужно сотрудничество, у правящей власти существует достаточно рычагов влияния, чтобы реализовать свою предвыборную программу, оппозиция не нуждается в том, чтобы ей отводили роль младшего партнера в попытке улучшить жизнь граждан Молдавии. Как только депутаты приступят к обсуждению реальных проектов из повестки, сразу станет ясно, что это всего лишь заявления, уверен эксперт."Партия "Действие и солидарность" стала первой правой партией, которой удалось получить парламентское большинство, это скажется на эффективности работы парламента, но она зависит не только от численности правящей партии, но и от профессионализма ее членов. Депутатам партии "Действие и солидарность" еще предстоит убедить граждан Молдавии, внешних партнеров по развитию, что у них нет никаких проблем с профессионализмом", - подчеркивает аналитик.Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. В парламенте Молдавии 101 место, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" – 32 мандата, партия "Шор" – шесть. Таким образом, партия "Действие и солидарность" может самостоятельно сформировать правительство.
https://ria.ru/20210729/moldaviya-1743453754.html
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парламентские выборы в молдавии, парламент молдавии, молдавия, в мире
Эксперт оценил шансы на сотрудничество власти и оппозиции Молдавии
Аналитик Волницкий: сотрудничество власти и оппозиции в парламенте Молдавии возможно лишь на словах
КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости.
Правящая власть и оппозиция Молдавии
заявляют о намерении сотрудничества, однако подобное невозможно на практике и невыгодно для обеих сторон, заявил РИА Новости политический аналитик Игорь Волницкий.
Молдавские депутаты на заседании в четверг сформировали три парламентские фракции, которые представляют партию "Действие и солидарность", блок "Коммунисты и социалисты" и партию "Шор". Первая политсила заявила о создании абсолютного парламентского большинства, две вторые – о переходе в оппозицию. Во время заседания представители всех трех партий заявили о готовности сотрудничать в парламенте.
"Скорее всего, заявления о сотрудничестве фракций в парламенте – это лишь громкие слова, это просто заявления о намерении, потому что на практике добиться подобного практически невозможно. Ни в одной стране мира не существует ситуации, чтобы оппозиция, насколько конструктивной она бы ни была, и власть, насколько бы позитивно она ни была настроена, смогли бы сесть за стол и договориться", - заявил Волницкий.
По его словам, нынешней оппозиции и нынешней власти не нужно сотрудничество, у правящей власти существует достаточно рычагов влияния, чтобы реализовать свою предвыборную программу, оппозиция не нуждается в том, чтобы ей отводили роль младшего партнера в попытке улучшить жизнь граждан Молдавии. Как только депутаты приступят к обсуждению реальных проектов из повестки, сразу станет ясно, что это всего лишь заявления, уверен эксперт.
"Партия "Действие и солидарность" стала первой правой партией, которой удалось получить парламентское большинство, это скажется на эффективности работы парламента, но она зависит не только от численности правящей партии, но и от профессионализма ее членов. Депутатам партии "Действие и солидарность" еще предстоит убедить граждан Молдавии, внешних партнеров по развитию, что у них нет никаких проблем с профессионализмом", - подчеркивает аналитик.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. В парламенте Молдавии 101 место, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" – 32 мандата, партия "Шор" – шесть. Таким образом, партия "Действие и солидарность" может самостоятельно сформировать правительство.