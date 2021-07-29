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Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии - РИА Новости, 29.07.2021
Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
Спикером парламента Молдавии выбран глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, заявил председатель временной комиссии по выбору спикера... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:09
2021-07-29T15:13
игорь гросу
парламент молдавии
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Спикером парламента Молдавии выбран глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, заявил председатель временной комиссии по выбору спикера законодательного органа Сергей Литвиненко.Учредительное заседание парламента Молдавии началось в понедельник, 26 июля. По просьбе депутатов партии "Действие и солидарность" была взята пауза до четверга. Единственным кандидатом на пост спикера парламента Молдавии стал глава правящей партии Гросу."В голосовании приняли участие 64 депутата, в поддержку кандидатуры Игоря Гросу на пост спикера парламента было отдано 64 голоса, против - ноль голосов. Комиссия объявляет, что большинством голосов Игорь Гросу выбран на пост спикера парламента Молдавии", - заявил Литвиненко.Блок "Коммунисты и социалисты" отказался участвовать в голосовании, депутаты партии "Шор" поддержали кандидатуру Гросу.Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. В парламенте Молдавии 101 место, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Таким образом, партия "Действие и солидарность" получает парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.
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игорь гросу, парламент молдавии, молдавия, в мире
15:09 29.07.2021 (обновлено: 15:13 29.07.2021)
 
Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии

Спикером парламента Молдавии стал глава правящей партии Игорь Гросу

© Фото : Partidul Acțiune și SolidaritateИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Partidul Acțiune și Solidaritate
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Спикером парламента Молдавии выбран глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, заявил председатель временной комиссии по выбору спикера законодательного органа Сергей Литвиненко.
Учредительное заседание парламента Молдавии началось в понедельник, 26 июля. По просьбе депутатов партии "Действие и солидарность" была взята пауза до четверга. Единственным кандидатом на пост спикера парламента Молдавии стал глава правящей партии Гросу.
"В голосовании приняли участие 64 депутата, в поддержку кандидатуры Игоря Гросу на пост спикера парламента было отдано 64 голоса, против - ноль голосов. Комиссия объявляет, что большинством голосов Игорь Гросу выбран на пост спикера парламента Молдавии", - заявил Литвиненко.
Блок "Коммунисты и социалисты" отказался участвовать в голосовании, депутаты партии "Шор" поддержали кандидатуру Гросу.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. В парламенте Молдавии 101 место, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Таким образом, партия "Действие и солидарность" получает парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.
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