https://ria.ru/20210729/moldaviya-1743453754.html

Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии

Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии - РИА Новости, 29.07.2021

Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии

Спикером парламента Молдавии выбран глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, заявил председатель временной комиссии по выбору спикера... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:09

2021-07-29T15:09

2021-07-29T15:13

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Спикером парламента Молдавии выбран глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, заявил председатель временной комиссии по выбору спикера законодательного органа Сергей Литвиненко.Учредительное заседание парламента Молдавии началось в понедельник, 26 июля. По просьбе депутатов партии "Действие и солидарность" была взята пауза до четверга. Единственным кандидатом на пост спикера парламента Молдавии стал глава правящей партии Гросу."В голосовании приняли участие 64 депутата, в поддержку кандидатуры Игоря Гросу на пост спикера парламента было отдано 64 голоса, против - ноль голосов. Комиссия объявляет, что большинством голосов Игорь Гросу выбран на пост спикера парламента Молдавии", - заявил Литвиненко.Блок "Коммунисты и социалисты" отказался участвовать в голосовании, депутаты партии "Шор" поддержали кандидатуру Гросу.Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. В парламенте Молдавии 101 место, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Таким образом, партия "Действие и солидарность" получает парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html

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игорь гросу, парламент молдавии, молдавия, в мире