https://ria.ru/20210729/moldaviya-1743436255.html

Молдавия отозвала посла в России для консультаций

Молдавия отозвала посла в России для консультаций - РИА Новости, 29.07.2021

Молдавия отозвала посла в России для консультаций

Посла Молдавии в России Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, сообщила пресс-служба Министерства иностранных... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:49

2021-07-29T13:49

2021-07-29T15:22

владимир головатюк

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молдавия

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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Посла Молдавии в России Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.Кроме того, будут рассмотрены аспекты поведения дипломата. Когда он вернется — неизвестно.Ранее молдавские СМИ сообщили, что причиной отъезда Головатюка стало то, что он оказался вовлечен в скандал сексуального характера."До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению", — подчеркнули в МИД страны.Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. Его назначили на должность посла в Москве в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1741000570.html

https://ria.ru/20210525/maoldaviya-1733889328.html

москва

кишинев

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владимир головатюк, москва, кишинев, россия, молдавия, в мире