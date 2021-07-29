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https://ria.ru/20210729/moldaviya-1743436255.html
Молдавия отозвала посла в России для консультаций
Молдавия отозвала посла в России для консультаций - РИА Новости, 29.07.2021
Молдавия отозвала посла в России для консультаций
Посла Молдавии в России Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, сообщила пресс-служба Министерства иностранных... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:49
2021-07-29T15:22
владимир головатюк
москва
кишинев
россия
молдавия
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Посла Молдавии в России Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.Кроме того, будут рассмотрены аспекты поведения дипломата. Когда он вернется — неизвестно.Ранее молдавские СМИ сообщили, что причиной отъезда Головатюка стало то, что он оказался вовлечен в скандал сексуального характера."До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению", — подчеркнули в МИД страны.Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. Его назначили на должность посла в Москве в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210712/moldaviya-1741000570.html
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владимир головатюк, москва, кишинев, россия, молдавия, в мире
13:49 29.07.2021 (обновлено: 15:22 29.07.2021)
 
Молдавия отозвала посла в России для консультаций

Молдавия отозвала посла в России Головатюка для консультаций и оценки деятельности дипмиссии

© Sputnik / Miroslav RotariВладимир Головатюк
Владимир Головатюк - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Посла Молдавии в России Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.
Кроме того, будут рассмотрены аспекты поведения дипломата. Когда он вернется — неизвестно.
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Ранее молдавские СМИ сообщили, что причиной отъезда Головатюка стало то, что он оказался вовлечен в скандал сексуального характера.
"До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению", — подчеркнули в МИД страны.
Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. Его назначили на должность посла в Москве в декабре 2020 года.
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Владимир ГоловатюкМоскваКишиневРоссияМолдавияВ мире
 
 
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