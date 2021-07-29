https://ria.ru/20210729/mks-1743512486.html

На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле

На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле - РИА Новости, 29.07.2021

На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука". РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:09

2021-07-29T20:09

2021-07-29T21:09

наука

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука". Переговоры экипажа с Землей транслирует НАСА."Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, мы можем ощущать это", — сказал Новицкий.Из трансляции позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Инцидент не представлял опасности для экипажа. Диктор уточнил, что двигатели запустились в 19:45 (мск) — во время интеграции модуля в состав МКС, это привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.Для того чтобы компенсировать возмущения и потерю ориентации в пространстве, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".Модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" МКС днем в четверг.

https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука