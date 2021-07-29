https://ria.ru/20210729/mks-1743512486.html
На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле
На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле - РИА Новости, 29.07.2021
На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле
Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука". РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:09
2021-07-29T20:09
2021-07-29T21:09
наука
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука". Переговоры экипажа с Землей транслирует НАСА."Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, мы можем ощущать это", — сказал Новицкий.Из трансляции позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Инцидент не представлял опасности для экипажа. Диктор уточнил, что двигатели запустились в 19:45 (мск) — во время интеграции модуля в состав МКС, это привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.Для того чтобы компенсировать возмущения и потерю ориентации в пространстве, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".Модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" МКС днем в четверг.
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html
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олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
20:09 29.07.2021 (обновлено: 21:09 29.07.2021)
На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле
Космонавт Олег Новицкий сообщил о незапланированно включившихся двигателях на новом модуле "Наука"
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Российский космонавт Олег Новицкий
сообщил специалистам Центра управления полетами
о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука".
Переговоры экипажа с Землей
транслирует НАСА
.
"Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, мы можем ощущать это", — сказал Новицкий.
Из трансляции позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Инцидент не представлял опасности для экипажа. Диктор уточнил, что двигатели запустились в 19:45 (мск) — во время интеграции модуля в состав МКС, это привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.
Для того чтобы компенсировать возмущения и потерю ориентации в пространстве, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".
Модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" МКС днем в четверг.