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На МКАД загорелась машина

На МКАД загорелась машина - РИА Новости, 30.07.2021

На МКАД загорелась машина

Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе, движение затруднено на три километра, сообщает московский департамент транспорта. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-29T23:54

2021-07-29T23:54

2021-07-30T00:12

россия

рублевское шоссе

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе, движение затруднено на три километра, сообщает московский департамент транспорта.По предварительной информации, пострадавших нет. "На 61-м километре внешней стороны МКАД (перед развязкой на Рублевское шоссе) произошло возгорание автомобиля… Движение затруднено на три километра", - говорится в Telegram-канале дептранса.Позднее в дептрансе сообщили, что движение на МКАД, где перед развязкой на Рублевское шоссе загорелась машина, восстановлено.

https://ria.ru/20210713/dtp-1741028970.html

россия

рублевское шоссе

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рублевское шоссе, москва, происшествия