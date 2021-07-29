Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/mkad-1743529817.html
На МКАД загорелась машина
На МКАД загорелась машина - РИА Новости, 30.07.2021
На МКАД загорелась машина
Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе, движение затруднено на три километра, сообщает московский департамент транспорта. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-29T23:54
2021-07-30T00:12
россия
рублевское шоссе
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425725_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_6b84665b0edca0f3a7bf2d0ee953fba8.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе, движение затруднено на три километра, сообщает московский департамент транспорта.По предварительной информации, пострадавших нет. "На 61-м километре внешней стороны МКАД (перед развязкой на Рублевское шоссе) произошло возгорание автомобиля… Движение затруднено на три километра", - говорится в Telegram-канале дептранса.Позднее в дептрансе сообщили, что движение на МКАД, где перед развязкой на Рублевское шоссе загорелась машина, восстановлено.
https://ria.ru/20210713/dtp-1741028970.html
россия
рублевское шоссе
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425725_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4a970a421b102893d42e0cb2b5aba08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рублевское шоссе, москва, происшествия
23:54 29.07.2021 (обновлено: 00:12 30.07.2021)
 
На МКАД загорелась машина

Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе, движение затруднено на три километра, сообщает московский департамент транспорта.
По предварительной информации, пострадавших нет. "На 61-м километре внешней стороны МКАД (перед развязкой на Рублевское шоссе) произошло возгорание автомобиля… Движение затруднено на три километра", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Позднее в дептрансе сообщили, что движение на МКАД, где перед развязкой на Рублевское шоссе загорелась машина, восстановлено.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 09:29
В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту
 
РоссияРублевское шоссеМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
02:24В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Лента новостейМолния