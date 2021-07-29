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На МКАД загорелась машина
На МКАД загорелась машина - РИА Новости, 30.07.2021
На МКАД загорелась машина
Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе, движение затруднено на три километра, сообщает московский департамент транспорта. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-29T23:54
2021-07-29T23:54
2021-07-30T00:12
россия
рублевское шоссе
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе, движение затруднено на три километра, сообщает московский департамент транспорта.По предварительной информации, пострадавших нет. "На 61-м километре внешней стороны МКАД (перед развязкой на Рублевское шоссе) произошло возгорание автомобиля… Движение затруднено на три километра", - говорится в Telegram-канале дептранса.Позднее в дептрансе сообщили, что движение на МКАД, где перед развязкой на Рублевское шоссе загорелась машина, восстановлено.
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россия, рублевское шоссе, москва, происшествия
23:54 29.07.2021 (обновлено: 00:12 30.07.2021)
На МКАД загорелась машина
Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе