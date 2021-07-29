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Мужчина "заминировал" вокзал в Хабаровске, чтобы не ехать к жене и детям
Мужчина "заминировал" вокзал в Хабаровске, чтобы не ехать к жене и детям - РИА Новости, 29.07.2021
Мужчина "заминировал" вокзал в Хабаровске, чтобы не ехать к жене и детям
Житель Амурской области сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала в Хабаровске, чтобы не возвращаться домой, рассказали в управлении на транспорте МВД по РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:11
2021-07-29T10:51
амурская область
хабаровск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл — РИА Новости. Житель Амурской области сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала в Хабаровске, чтобы не возвращаться домой, рассказали в управлении на транспорте МВД по ДФО.В ведомстве рассказали, что после поступления сигнала здание, перроны и прилегающие территории обследовали, однако взрывное устройство не обнаружили."Был установлен и задержан 35-летний житель Амурской области", — добавили там. Мужчина пояснил, что в пьяном состоянии позвонил на телефон 02 и сообщил о взрыве на железнодорожном вокзале — он не хотел ехать к жене и шестерым детям.Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20210622/minirovanie-1738061524.html
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амурская область, хабаровск, происшествия
09:11 29.07.2021 (обновлено: 10:51 29.07.2021)
 
Мужчина "заминировал" вокзал в Хабаровске, чтобы не ехать к жене и детям

Житель Приамурья "заминировал" вокзал в Хабаровске, чтобы не возвращаться к жене и шестерым детям

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл — РИА Новости. Житель Амурской области сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала в Хабаровске, чтобы не возвращаться домой, рассказали в управлении на транспорте МВД по ДФО.
В ведомстве рассказали, что после поступления сигнала здание, перроны и прилегающие территории обследовали, однако взрывное устройство не обнаружили.
"Был установлен и задержан 35-летний житель Амурской области", — добавили там.
Мужчина пояснил, что в пьяном состоянии позвонил на телефон 02 и сообщил о взрыве на железнодорожном вокзале — он не хотел ехать к жене и шестерым детям.
Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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