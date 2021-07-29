https://ria.ru/20210729/minirovanie-1743381384.html

Мужчина "заминировал" вокзал в Хабаровске, чтобы не ехать к жене и детям

Мужчина "заминировал" вокзал в Хабаровске, чтобы не ехать к жене и детям - РИА Новости, 29.07.2021

Мужчина "заминировал" вокзал в Хабаровске, чтобы не ехать к жене и детям

Житель Амурской области сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала в Хабаровске, чтобы не возвращаться домой, рассказали в управлении на транспорте МВД по РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:11

2021-07-29T09:11

2021-07-29T10:51

амурская область

хабаровск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл — РИА Новости. Житель Амурской области сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала в Хабаровске, чтобы не возвращаться домой, рассказали в управлении на транспорте МВД по ДФО.В ведомстве рассказали, что после поступления сигнала здание, перроны и прилегающие территории обследовали, однако взрывное устройство не обнаружили."Был установлен и задержан 35-летний житель Амурской области", — добавили там. Мужчина пояснил, что в пьяном состоянии позвонил на телефон 02 и сообщил о взрыве на железнодорожном вокзале — он не хотел ехать к жене и шестерым детям.Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20210622/minirovanie-1738061524.html

амурская область

хабаровск

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амурская область, хабаровск, происшествия