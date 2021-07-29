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Открыты уникальные кишечные микробы, способствующие долголетию
Открыты уникальные кишечные микробы, способствующие долголетию - РИА Новости, 29.07.2021
Открыты уникальные кишечные микробы, способствующие долголетию
Биологи обнаружили, что у долгожителей — людей старше 100 лет — больше уникальных кишечных микробов, которые, по мнению исследователей, помогают продлить жизнь, РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:00
2021-07-29T18:00
2021-07-29T18:02
наука
долголетие
бактерии
биология
здоровье
япония
сша
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Биологи обнаружили, что у долгожителей — людей старше 100 лет — больше уникальных кишечных микробов, которые, по мнению исследователей, помогают продлить жизнь, останавливая рост других, более опасных видов бактерий, вызывающих болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Сообщество микробов в кишечнике человека играет важную роль в поддержании здоровья и меняется с возрастом. Чтобы выяснить потенциальную связь между составом микроорганизмов и продолжительностью жизни, японские исследователи под руководством Кении Хонды (Kenya Honda) из Медицинской школы Университета Кэйо в Токио вместе с коллегами из США изучили состав кишечного микробиома в трех группах японцев.Первую составили 160 долгожителей в возрасте старше 100 лет, вторую — 112 пожилых людей в возрасте 85–89 лет, а третью — 47 молодых людей в возрасте от 21 до 55 лет. У всех участников исследователи брали на анализ образцы фекальной микробиоты.Оказалось, что у долгожителей, по сравнению с пожилыми и молодыми людьми, больше микробов, производящих желчные кислоты, которые подавляют рост кишечных патогенов.Исследователи проследили биосинтетические пути образования вторичных желчных кислот, и идентифицировали бактерии, ответственные за их производство. Одна из них, Odoribacteraceae, известна как эффективный производитель изоаллолитохолевой кислоты, обладающей противомикробным действием против ряда грамположительных кишечных патогенов с множественной лекарственной устойчивостью, таких как Clostridioides difficile и Enterococcus faecium.Эксперименты на мышах показывают, что изоаллолитохолевая кислота подавляет рост Clostridium difficile — бактерии, которая вызывает сильную диарею, особенно у людей, получающих лечение антибиотиками.Ученые обнаружили у долгожителей и другие вторичные желчные кислоты — изолитохолевую, 3-оксолитохолевую, аллолитохолевую и 3- оксоаллолитохолевую, а также повышенный уровень ферментов 5α-редуктаза (5AR) и 3β-гидроксистероиддегидрогеназа (3βHSDH), ответственных за их выработку.По мнению авторов, постоянный высокий уровень вторичных желчных кислот в кишечнике и его специфический метаболизм у долгожителей снижают риск развития патобиогенных инфекций и поддерживают здоровый гомеостаз кишечника. Исследователи считают, что именно благодаря особому кишечному метаболизму долгожители менее восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям и инфекциям, чем пожилые люди в возрасте до 100 лет.Авторы предполагают, что можно использовать способность штаммов бактерий, идентифицированных в этом исследовании, метаболизировать желчные кислоты, чтобы управлять пулом желчных кислот для улучшения здоровья. Однако они добавляют, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить связь между желчными кислотами и долголетием.
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долголетие, бактерии, биология, здоровье, япония, сша
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Биологи обнаружили, что у долгожителей — людей старше 100 лет — больше уникальных кишечных микробов, которые, по мнению исследователей, помогают продлить жизнь, останавливая рост других, более опасных видов бактерий, вызывающих болезни. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature.
Сообщество микробов в кишечнике человека играет важную роль в поддержании здоровья и меняется с возрастом. Чтобы выяснить потенциальную связь между составом микроорганизмов и продолжительностью жизни, японские исследователи под руководством Кении Хонды (Kenya Honda) из Медицинской школы Университета Кэйо в Токио
вместе с коллегами из США
изучили состав кишечного микробиома в трех группах японцев.
Первую составили 160 долгожителей в возрасте старше 100 лет, вторую — 112 пожилых людей в возрасте 85–89 лет, а третью — 47 молодых людей в возрасте от 21 до 55 лет. У всех участников исследователи брали на анализ образцы фекальной микробиоты.
Оказалось, что у долгожителей, по сравнению с пожилыми и молодыми людьми, больше микробов, производящих желчные кислоты, которые подавляют рост кишечных патогенов.
Исследователи проследили биосинтетические пути образования вторичных желчных кислот, и идентифицировали бактерии, ответственные за их производство. Одна из них, Odoribacteraceae, известна как эффективный производитель изоаллолитохолевой кислоты, обладающей противомикробным действием против ряда грамположительных кишечных патогенов с множественной лекарственной устойчивостью, таких как Clostridioides difficile и Enterococcus faecium.
Эксперименты на мышах показывают, что изоаллолитохолевая кислота подавляет рост Clostridium difficile — бактерии, которая вызывает сильную диарею, особенно у людей, получающих лечение антибиотиками.
Ученые обнаружили у долгожителей и другие вторичные желчные кислоты — изолитохолевую, 3-оксолитохолевую, аллолитохолевую и 3- оксоаллолитохолевую, а также повышенный уровень ферментов 5α-редуктаза (5AR) и 3β-гидроксистероиддегидрогеназа (3βHSDH), ответственных за их выработку.
По мнению авторов, постоянный высокий уровень вторичных желчных кислот в кишечнике и его специфический метаболизм у долгожителей снижают риск развития патобиогенных инфекций и поддерживают здоровый гомеостаз кишечника. Исследователи считают, что именно благодаря особому кишечному метаболизму долгожители менее восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям и инфекциям, чем пожилые люди в возрасте до 100 лет.
Авторы предполагают, что можно использовать способность штаммов бактерий, идентифицированных в этом исследовании, метаболизировать желчные кислоты, чтобы управлять пулом желчных кислот для улучшения здоровья. Однако они добавляют, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить связь между желчными кислотами и долголетием.