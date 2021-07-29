https://ria.ru/20210729/mh17-1743431085.html

В Нидерландах заявили об интересе разведки России к процессу по делу МН17

В Нидерландах заявили об интересе разведки России к процессу по делу МН17 - РИА Новости, 29.07.2021

В Нидерландах заявили об интересе разведки России к процессу по делу МН17

Россия "заинтересована в политической и военной разведке" в Нидерландах, в том числе, ее интересует судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 и информация... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:25

2021-07-29T13:25

2021-07-29T13:28

россия

mh17. расследование

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

нидерланды

происшествия

в мире

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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Россия "заинтересована в политической и военной разведке" в Нидерландах, в том числе, ее интересует судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 и информация о том, кто принимает решения по этому вопросу, считает глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом.Глава голландской разведки утверждает, что Россия "заинтересована в политической и военной разведке", в частности, есть интерес к принятию политических решений. В качестве примера он привел судебный процесс в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году."Россия очень заинтересована в том, чтобы знать, как проходит этот судебный процесс и кто принимает по нему решения", - приводит его слова сайт телевизионной программы Vandaag. При этом Акербом не привел конкретных фактов, подтверждающих интерес российской разведки.Акербом отметил, что Россия "все больше" интересуется технологиями. Это, как утверждает начальник голландской разведки, касается компаний, которые поставляют оборонную продукцию. "AIVD поработала над этим и выслала таких разведчиков", - добавил он.Кроме того, Нидерландам необходимо иметь возможность более жестко реагировать на кибератаки, для чего требуется внести поправки в соответствующее законодательство, считает Акербом. "Сейчас мы видим только то, что угроза возрастает. И есть необходимость сделать больше, хотя бы для того, чтобы остановить противников, которые представляют такую угрозу", - цитирует его издание.По словам начальника AIVD, Нидерланды больше всего пострадали от кибератак из Китая, России и Ирана.В конце декабря Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила, что разоблачила двух российских дипломатов, которые якобы занимались "шпионажем". В голландском МИД РИА Новости сообщили, что двое российских дипломатов объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение двух недель. Посольство РФ тогда сообщило, что каких-либо доказательств их противоправных действий на территории страны предъявлено не было. В ответ Россия выслала двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210724/mh17-1742713189.html

https://ria.ru/20210617/mh17-1737423953.html

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html

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россия, mh17. расследование, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), нидерланды, происшествия, в мире