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"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце
"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце - РИА Новости, 29.07.2021
"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце
Юлия Меньшова вспомнила о покойном отце Владимире Меньшове. В личном микроблоге она поблагодарила пользователей за поддержку. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:02
2021-07-29T15:02
2021-07-29T15:13
новости культуры
умер владимир меньшов
шоубиз
юлия меньшова
владимир меньшов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Юлия Меньшова вспомнила о покойном отце Владимире Меньшове. В личном микроблоге она поблагодарила пользователей за поддержку. "Вчера меня как будто подняло и подкинуло на высокий гребень волны вашего тепла, которая несла меня весь день... И в этом нескончаемом потоке пожеланий и поддержки тоже было… присутствие папы. След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям, и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей "охранной грамотой", — призналась Юлия.Вчера, 28 июля, актрисе исполнилось 52 года. Фанаты поздравляли ее в социальной сети. Меньшова заметила, что "родилась в день ангела папы". По ее словам, об этом в ее семье узнали уже позже. Кроме того, Владимир Меньшов также дал ей имя, "не думая ни о каких традициях", но спустя время выяснилось, что ее именины — на следующий день, 29 июля. Такое совпадение в чередовании дат и показалось ей интересной. "Угадал — все!", — подчеркнула Юлия. Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
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новости культуры, умер владимир меньшов, юлия меньшова, владимир меньшов
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Юлия Меньшова вспомнила о покойном отце Владимире Меньшове. В личном микроблоге она поблагодарила
пользователей за поддержку.
"Вчера меня как будто подняло и подкинуло на высокий гребень волны вашего тепла, которая несла меня весь день... И в этом нескончаемом потоке пожеланий и поддержки тоже было… присутствие папы. След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям, и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей "охранной грамотой", — призналась Юлия.
Вчера, 28 июля, актрисе исполнилось 52 года. Фанаты поздравляли
ее в социальной сети.
Меньшова заметила, что "родилась в день ангела папы". По ее словам, об этом в ее семье узнали уже позже. Кроме того, Владимир Меньшов также дал ей имя, "не думая ни о каких традициях", но спустя время выяснилось, что ее именины — на следующий день, 29 июля. Такое совпадение в чередовании дат и показалось ей интересной.
"Угадал — все!", — подчеркнула Юлия.
Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Его похоронили
на Новодевичьем кладбище.