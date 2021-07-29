https://ria.ru/20210729/menshov-1743440233.html

"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце

"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце - РИА Новости, 29.07.2021

"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце

Юлия Меньшова вспомнила о покойном отце Владимире Меньшове. В личном микроблоге она поблагодарила пользователей за поддержку. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:02

2021-07-29T15:02

2021-07-29T15:13

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шоубиз

юлия меньшова

владимир меньшов

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Юлия Меньшова вспомнила о покойном отце Владимире Меньшове. В личном микроблоге она поблагодарила пользователей за поддержку. "Вчера меня как будто подняло и подкинуло на высокий гребень волны вашего тепла, которая несла меня весь день... И в этом нескончаемом потоке пожеланий и поддержки тоже было… присутствие папы. След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям, и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей "охранной грамотой", — призналась Юлия.Вчера, 28 июля, актрисе исполнилось 52 года. Фанаты поздравляли ее в социальной сети. Меньшова заметила, что "родилась в день ангела папы". По ее словам, об этом в ее семье узнали уже позже. Кроме того, Владимир Меньшов также дал ей имя, "не думая ни о каких традициях", но спустя время выяснилось, что ее именины — на следующий день, 29 июля. Такое совпадение в чередовании дат и показалось ей интересной. "Угадал — все!", — подчеркнула Юлия. Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739980956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, умер владимир меньшов, юлия меньшова, владимир меньшов