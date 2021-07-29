Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210729/menshov-1743440233.html
"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце
"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце - РИА Новости, 29.07.2021
"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце
Юлия Меньшова вспомнила о покойном отце Владимире Меньшове. В личном микроблоге она поблагодарила пользователей за поддержку. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:02
2021-07-29T15:13
новости культуры
умер владимир меньшов
шоубиз
юлия меньшова
владимир меньшов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/97621/14/976211481_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_93095b6d0826ca9c4f4edfaf18a0b834.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Юлия Меньшова вспомнила о покойном отце Владимире Меньшове. В личном микроблоге она поблагодарила пользователей за поддержку. "Вчера меня как будто подняло и подкинуло на высокий гребень волны вашего тепла, которая несла меня весь день... И в этом нескончаемом потоке пожеланий и поддержки тоже было… присутствие папы. След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям, и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей "охранной грамотой", — призналась Юлия.Вчера, 28 июля, актрисе исполнилось 52 года. Фанаты поздравляли ее в социальной сети. Меньшова заметила, что "родилась в день ангела папы". По ее словам, об этом в ее семье узнали уже позже. Кроме того, Владимир Меньшов также дал ей имя, "не думая ни о каких традициях", но спустя время выяснилось, что ее именины — на следующий день, 29 июля. Такое совпадение в чередовании дат и показалось ей интересной. "Угадал — все!", — подчеркнула Юлия. Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739980956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/97621/14/976211481_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9ec11f8b18cd67b51ce510bded773558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, умер владимир меньшов, юлия меньшова, владимир меньшов
15:02 29.07.2021 (обновлено: 15:13 29.07.2021)
 

"След его огромной любви": Юлия Меньшова вспомнила об отце

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Меньшова, Вера Алентова и Владимир Меньшов
Юлия Меньшова, Вера Алентова и Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Юлия Меньшова вспомнила о покойном отце Владимире Меньшове. В личном микроблоге она поблагодарила пользователей за поддержку.
"Вчера меня как будто подняло и подкинуло на высокий гребень волны вашего тепла, которая несла меня весь день... И в этом нескончаемом потоке пожеланий и поддержки тоже было… присутствие папы. След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям, и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей "охранной грамотой", — призналась Юлия.
Вчера, 28 июля, актрисе исполнилось 52 года. Фанаты поздравляли ее в социальной сети.
Меньшова заметила, что "родилась в день ангела папы". По ее словам, об этом в ее семье узнали уже позже. Кроме того, Владимир Меньшов также дал ей имя, "не думая ни о каких традициях", но спустя время выяснилось, что ее именины — на следующий день, 29 июля. Такое совпадение в чередовании дат и показалось ей интересной.
"Угадал — все!", — подчеркнула Юлия.
Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:33Культура
Друзья и коллеги вспоминают Владимира Меньшова
 
ШоубизНовости культурыУмер Владимир МеньшовЮлия МеньшоваВладимир Меньшов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции из-за лесных пожаров эвакуируют отели в Мармарисе
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
Лента новостейМолния