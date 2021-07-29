https://ria.ru/20210729/medved-1743427381.html

СК сообщил о ликвидации медведя, найденного у места нападения на туристов

СК сообщил о ликвидации медведя, найденного у места нападения на туристов - РИА Новости, 29.07.2021

СК сообщил о ликвидации медведя, найденного у места нападения на туристов

Криминалисты взяли биоматериал у медведя, которого ликвидировали рядом с местом нападения на туристов в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:08

2021-07-29T13:08

2021-07-29T13:08

су ск рф по красноярскому краю

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Криминалисты взяли биоматериал у медведя, которого ликвидировали рядом с местом нападения на туристов в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, чтобы установить, он ли убил туриста, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.Ранее сообщалось, что 24 июля группа туристов из четырех человек прибыла из Москвы в Хакасию, откуда направилась на одну из турбаз на территории "Ергаков", где после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массив парка. Туристический поход был рассчитан на две недели. Ранним утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС участники группы сообщили о произошедшем. В четверг тело погибшего было найдено. Это второй случай нападения медведя на людей в Ергаках за это лето."Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. У него сделали забор биоматериала для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста", - сказала собеседница агентства.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210728/medved-1743255122.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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