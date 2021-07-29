https://ria.ru/20210729/medved-1743415654.html

В Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего от нападения медведя

В Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего от нападения медведя - РИА Новости, 29.07.2021

В Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего от нападения медведя

На месте палаточного лагеря в Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в природном парке "Ергаки", сообщил ГСУ СК региона. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:13

2021-07-29T12:13

2021-07-29T14:45

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. На месте палаточного лагеря в Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в природном парке "Ергаки", сообщил ГСУ СК региона.По данным следствия, 24 июля группа из четырех человек приехала из Москвы в Хакасию, откуда они направились на турбазу. После этого они выдвинулись по одному из маршрутов горного массива. Поход был рассчитан на две недели.Ранним утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский при сборе палаточного лагеря на туристов напал медведь. Один погиб, трое убежали и вернулись на базу, после чего сообщили о происшествии.МВД и СК назначили проверки. На место ЧП вылетела группа следователей. Тело скончавшегося отправили на экспертизу."Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. У него сделали забор биоматериала для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста", — сообщили РИА Новости в ведомстве.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это второй случай нападения хищника на людей в "Ергаках" за лето.

https://ria.ru/20210728/medved-1743255122.html

красноярский край

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия