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В Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего от нападения медведя
В Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего от нападения медведя - РИА Новости, 29.07.2021
В Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего от нападения медведя
На месте палаточного лагеря в Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в природном парке "Ергаки", сообщил ГСУ СК региона. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:13
2021-07-29T14:45
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. На месте палаточного лагеря в Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в природном парке "Ергаки", сообщил ГСУ СК региона.По данным следствия, 24 июля группа из четырех человек приехала из Москвы в Хакасию, откуда они направились на турбазу. После этого они выдвинулись по одному из маршрутов горного массива. Поход был рассчитан на две недели.Ранним утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский при сборе палаточного лагеря на туристов напал медведь. Один погиб, трое убежали и вернулись на базу, после чего сообщили о происшествии.МВД и СК назначили проверки. На место ЧП вылетела группа следователей. Тело скончавшегося отправили на экспертизу."Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. У него сделали забор биоматериала для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста", — сообщили РИА Новости в ведомстве.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это второй случай нападения хищника на людей в "Ергаках" за лето.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия
12:13 29.07.2021 (обновлено: 14:45 29.07.2021)
 
В Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего от нападения медведя

В красноярском природном парке "Ергаки" нашли тело туриста, погибшего в результате нападения медведя

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПриродный парк "Ергаки" в Красноярском крае
Природный парк Ергаки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. На месте палаточного лагеря в Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в природном парке "Ергаки", сообщил ГСУ СК региона.
По данным следствия, 24 июля группа из четырех человек приехала из Москвы в Хакасию, откуда они направились на турбазу. После этого они выдвинулись по одному из маршрутов горного массива. Поход был рассчитан на две недели.
Ранним утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский при сборе палаточного лагеря на туристов напал медведь. Один погиб, трое убежали и вернулись на базу, после чего сообщили о происшествии.
МВД и СК назначили проверки. На место ЧП вылетела группа следователей. Тело скончавшегося отправили на экспертизу.
"Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. У него сделали забор биоматериала для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это второй случай нападения хищника на людей в "Ергаках" за лето.
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