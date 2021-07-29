https://ria.ru/20210729/mazaev-1743268153.html
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто? - РИА Новости, 29.07.2021
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев.
2021-07-29T14:00
2021-07-29T14:00
2021-07-29T15:33
музыка
технологии
антон шапарин
ян хайцеэр
ferrari
jaguar
не роскошь
подкаст
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Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев.
audio/mpeg
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев.
audio/mpeg
Вместе с руководителем коллектива QUEENtet Сергеем Мазаевым обсудили, почему в США работают сотни оркестров, и что слушают в Австралии. Какими должны быть машины рокеров и опасаться ли, что во дворе поцарапают Феррари? На каком музыкальном инструменте играть, чтобы преодолеть последствия коронавируса и как из пионера-горниста стать лидером рок-группы?В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, музыка, технологии, антон шапарин, ян хайцеэр, ferrari, jaguar, подкаст, сергей мазаев, авто, австралия, сша
14:00 29.07.2021 (обновлено: 15:33 29.07.2021)
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев.