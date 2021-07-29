https://ria.ru/20210729/mazaev-1743268153.html

Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?

Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто? - РИА Новости, 29.07.2021

Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?

Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев.

2021-07-29T14:00

2021-07-29T14:00

2021-07-29T15:33

музыка

технологии

антон шапарин

ян хайцеэр

ferrari

jaguar

не роскошь

подкаст

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Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто? Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев. audio/mpeg

Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто? Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев. audio/mpeg

Вместе с руководителем коллектива QUEENtet Сергеем Мазаевым обсудили, почему в США работают сотни оркестров, и что слушают в Австралии. Какими должны быть машины рокеров и опасаться ли, что во дворе поцарапают Феррари? На каком музыкальном инструменте играть, чтобы преодолеть последствия коронавируса и как из пионера-горниста стать лидером рок-группы?В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, музыка, технологии, антон шапарин, ян хайцеэр, ferrari, jaguar, подкаст, сергей мазаев, авто, австралия, сша