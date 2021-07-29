Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210729/mazaev-1743268153.html
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто? - РИА Новости, 29.07.2021
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев.
2021-07-29T14:00
2021-07-29T15:33
музыка
технологии
антон шапарин
ян хайцеэр
ferrari
jaguar
не роскошь
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743283907_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_1ae4c4efb5ab31e38acbbf5a45bd4d12.jpg
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев.
audio/mpeg
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев.
audio/mpeg
Вместе с руководителем коллектива QUEENtet Сергеем Мазаевым обсудили, почему в США работают сотни оркестров, и что слушают в Австралии. Какими должны быть машины рокеров и опасаться ли, что во дворе поцарапают Феррари? На каком музыкальном инструменте играть, чтобы преодолеть последствия коронавируса и как из пионера-горниста стать лидером рок-группы?В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743283907_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_b089b63f0d81cef89c9394925860873f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, музыка, технологии, антон шапарин, ян хайцеэр, ferrari, jaguar, подкаст, сергей мазаев, авто, австралия, сша
14:00 29.07.2021 (обновлено: 15:33 29.07.2021)
 

Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?

Не роскошь
Оркестр в багажнике: как связаны классическая музыка и классические авто?
14:00
Читать ria.ru в
Что слушать в классическом Ягуаре, а что – в Феррари? Зачем учить детей каллиграфии, и почему, несмотря на стереотипы, классическая музыка никогда не уступит современной? Пора прислушаться к антропологам: почему за рулем человек часто "превращается" в обезьяну? О том как мир музыки изменил авто рассказал лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев.
Вместе с руководителем коллектива QUEENtet Сергеем Мазаевым обсудили, почему в США работают сотни оркестров, и что слушают в Австралии. Какими должны быть машины рокеров и опасаться ли, что во дворе поцарапают Феррари? На каком музыкальном инструменте играть, чтобы преодолеть последствия коронавируса и как из пионера-горниста стать лидером рок-группы?
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьМузыкаТехнологииАнтон ШапаринЯн ХайцеэрFerrariJaguarПодкастСергей МазаевАвтоАвстралияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции из-за лесных пожаров эвакуируют отели в Мармарисе
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
Лента новостейМолния