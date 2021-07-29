https://ria.ru/20210729/maks-1743514699.html

Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой "Науки" на МКС

Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой "Науки" на МКС - РИА Новости, 29.07.2021

Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой "Науки" на МКС

Владелец компании SpaceX Илон Маск поздравил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с успешной доставкой на МКС новейшего российского модуля "Наука". РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:31

2021-07-29T20:31

2021-07-29T20:31

наука

россия

илон маск

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

spacex

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:75:2944:1731_1920x0_80_0_0_6f39560edee19ae967669e87aa5966e8.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Владелец компании SpaceX Илон Маск поздравил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с успешной доставкой на МКС новейшего российского модуля "Наука"."Мои поздравления!" - написал Маск в Twitter-аккаунте Рогозина в ответ на его сообщение об успешной стыковке "Науки". ​​Ранее в четверг Россию с этим поздравило НАСА.Модуль "Наука" был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к нижнему узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС.Модуль начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex, дмитрий рогозин