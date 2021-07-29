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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210729/maks-1743514699.html
Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой "Науки" на МКС
Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой "Науки" на МКС - РИА Новости, 29.07.2021
Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой "Науки" на МКС
Владелец компании SpaceX Илон Маск поздравил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с успешной доставкой на МКС новейшего российского модуля "Наука". РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:31
2021-07-29T20:31
наука
россия
илон маск
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
spacex
дмитрий рогозин
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Владелец компании SpaceX Илон Маск поздравил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с успешной доставкой на МКС новейшего российского модуля "Наука"."Мои поздравления!" - написал Маск в Twitter-аккаунте Рогозина в ответ на его сообщение об успешной стыковке "Науки". ​​Ранее в четверг Россию с этим поздравило НАСА.Модуль "Наука" был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к нижнему узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС.Модуль начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html
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россия, илон маск, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex, дмитрий рогозин
20:31 29.07.2021
 
Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой "Науки" на МКС

Владелец компании SpaceX Илог Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой "Науки" на МКС

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Владелец компании SpaceX Илон Маск поздравил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с успешной доставкой на МКС новейшего российского модуля "Наука".
"Мои поздравления!" - написал Маск в Twitter-аккаунте Рогозина в ответ на его сообщение об успешной стыковке "Науки". ​​Ранее в четверг Россию с этим поздравило НАСА.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 17:55Наука
Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС
Модуль "Наука" был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к нижнему узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС.
Модуль начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
 
НаукаРоссияИлон МаскПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАSpaceXДмитрий Рогозин
 
 
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