https://ria.ru/20210729/lyambda-1743491464.html
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету - РИА Новости, 29.07.2021
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету
Штамм коронавируса лямбда обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:01
2021-07-29T18:01
2021-07-29T20:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
южная америка
япония
северная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Штамм коронавируса лямбда обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые. Препринт исследования опубликовали на ресурсе bioRxiv.Ученые указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.Вариант коронавируса лямбда впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле ВОЗ сообщила о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
https://ria.ru/20210719/voz-1741943948.html
южная америка
япония
северная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a70f7310640b53d46a120493f27a10f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, япония, северная америка
18:01 29.07.2021 (обновлено: 20:15 29.07.2021)
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету
Японские ученые: штамм коронавируса лямбда может скрываться от иммунитета