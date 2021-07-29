https://ria.ru/20210729/lyambda-1743491464.html

Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету

Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету - РИА Новости, 29.07.2021

Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету

Штамм коронавируса лямбда обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:01

2021-07-29T18:01

2021-07-29T20:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

южная америка

япония

северная америка

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Штамм коронавируса лямбда обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые. Препринт исследования опубликовали на ресурсе bioRxiv.Ученые указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.Вариант коронавируса лямбда впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле ВОЗ сообщила о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

https://ria.ru/20210719/voz-1741943948.html

южная америка

япония

северная америка

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, япония, северная америка