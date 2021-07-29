Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/lyambda-1743491464.html
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету - РИА Новости, 29.07.2021
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету
Штамм коронавируса лямбда обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:01
2021-07-29T20:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
южная америка
япония
северная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Штамм коронавируса лямбда обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые. Препринт исследования опубликовали на ресурсе bioRxiv.Ученые указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.Вариант коронавируса лямбда впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле ВОЗ сообщила о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
https://ria.ru/20210719/voz-1741943948.html
южная америка
япония
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a70f7310640b53d46a120493f27a10f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, япония, северная америка
18:01 29.07.2021 (обновлено: 20:15 29.07.2021)
 
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету

Японские ученые: штамм коронавируса лямбда может скрываться от иммунитета

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Штамм коронавируса лямбда обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые.
Препринт исследования опубликовали на ресурсе bioRxiv.
Ученые указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.
Вариант коронавируса лямбда впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле ВОЗ сообщила о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
Люди в защитных масках проходят мимо табло с котировками ценных бумаг в Гонконге - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 21:07Распространение коронавируса
ВОЗ предупредила о распространении лямбда-штамма COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЮжная АмерикаЯпонияСеверная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
02:24В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Лента новостейМолния