https://ria.ru/20210729/lukashevich-1743514384.html

Лукашевич раскритиковал законопроект о лишении украинского гражданства

Лукашевич раскритиковал законопроект о лишении украинского гражданства - РИА Новости, 29.07.2021

Лукашевич раскритиковал законопроект о лишении украинского гражданства

Законопроект об утрате украинского гражданства за российский паспорт нацелен на раскол общества на Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:29

2021-07-29T20:29

2021-07-29T20:29

гражданство

россия

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

александр лукашевич

верховная рада украины

владимир путин

оон

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Законопроект об утрате украинского гражданства за российский паспорт нацелен на раскол общества на Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Ранее трое депутатов Верховной рады от разных фракций зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается лишать украинского гражданства тех, кто добровольно получил паспорт РФ. Пояснительная записка к законодательной инициативе пока отсутствует."Внесенный группой депутатов в Верховную раду законопроект об автоматической утрате украинского гражданства лицами, получившими гражданство России – еще один пример попытки расколоть общество. А заодно и привычно перекинуть на Россию ответственность за собственные ошибки и бездействие", - заявил Лукашевич, чьи слова были опубликованы министерством иностранных дел России.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против обеих самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210722/gazoprovod-1742428050.html

https://ria.ru/20210611/gosdolzhnosti-1736602761.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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гражданство, россия, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр лукашевич, верховная рада украины, владимир путин, оон, в мире