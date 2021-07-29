https://ria.ru/20210729/lukashenko-1743426927.html

Лукашенко назначил замглавы КГБ помощником-инспектором по Минской области

Лукашенко назначил замглавы КГБ помощником-инспектором по Минской области - РИА Новости, 29.07.2021

Лукашенко назначил замглавы КГБ помощником-инспектором по Минской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своим помощником по Минской области Владимира Калача, который до настоящего времени занимал пост замглавы... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:07

2021-07-29T13:07

2021-07-29T13:07

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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своим помощником по Минской области Владимира Калача, который до настоящего времени занимал пост замглавы Комитета госбезопасности, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.Калач работал в должности зампредседателя КГБ с конца июня 2018 года."Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил… Калача Владимира Викторовича - помощником президента - инспектором по Минской области", - говорится в сообщении на официальном сайте президента.У Лукашенко есть уполномоченные представители по всем шести областям Белоруссии и городу Минску, их называют помощниками-инспекторами. Они отвечают за развитие конкретных регионов. В конце декабря 2020 года президент республики своим указом расширил полномочия помощников-инспекторов, среди новых функций - выявление факторов, создающих угрозу национальной безопасности, и контроль за общественно-политическими процессами.

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740525959.html

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минск

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кгб белоруссии, александр лукашенко, минская область, минск, белоруссия, в мире