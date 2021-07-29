Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/lukashenko-1743426927.html
Лукашенко назначил замглавы КГБ помощником-инспектором по Минской области
Лукашенко назначил замглавы КГБ помощником-инспектором по Минской области - РИА Новости, 29.07.2021
Лукашенко назначил замглавы КГБ помощником-инспектором по Минской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своим помощником по Минской области Владимира Калача, который до настоящего времени занимал пост замглавы... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:07
2021-07-29T13:07
кгб белоруссии
александр лукашенко
минская область
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739735470_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_83cf8b4c9e67f19af3e07c515b61c4d5.jpg
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своим помощником по Минской области Владимира Калача, который до настоящего времени занимал пост замглавы Комитета госбезопасности, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.Калач работал в должности зампредседателя КГБ с конца июня 2018 года."Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил… Калача Владимира Викторовича - помощником президента - инспектором по Минской области", - говорится в сообщении на официальном сайте президента.У Лукашенко есть уполномоченные представители по всем шести областям Белоруссии и городу Минску, их называют помощниками-инспекторами. Они отвечают за развитие конкретных регионов. В конце декабря 2020 года президент республики своим указом расширил полномочия помощников-инспекторов, среди новых функций - выявление факторов, создающих угрозу национальной безопасности, и контроль за общественно-политическими процессами.
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740525959.html
минская область
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739735470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5de2fa45f3571b32c598b7356c5d586a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кгб белоруссии, александр лукашенко, минская область, минск, белоруссия, в мире
13:07 29.07.2021
 
Лукашенко назначил замглавы КГБ помощником-инспектором по Минской области

Президент Лукашенко назначил замглавы КГБ Калача помощником-инспектором по Минской области

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своим помощником по Минской области Владимира Калача, который до настоящего времени занимал пост замглавы Комитета госбезопасности, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
Калач работал в должности зампредседателя КГБ с конца июня 2018 года.
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 22:42Протесты в Белоруссии
КГБ Белоруссии заявил об операции по зачистке страны от радикалов
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил… Калача Владимира Викторовича - помощником президента - инспектором по Минской области", - говорится в сообщении на официальном сайте президента.
У Лукашенко есть уполномоченные представители по всем шести областям Белоруссии и городу Минску, их называют помощниками-инспекторами. Они отвечают за развитие конкретных регионов. В конце декабря 2020 года президент республики своим указом расширил полномочия помощников-инспекторов, среди новых функций - выявление факторов, создающих угрозу национальной безопасности, и контроль за общественно-политическими процессами.
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинская областьМинскБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции из-за лесных пожаров эвакуируют отели в Мармарисе
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
14:57Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
Лента новостейМолния