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В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб
В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб - РИА Новости, 29.07.2021
В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб
Моторная лодка с тремя пассажирами столкнулась с теплоходом, перевозившим автомобили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, один человек погиб, еще один... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:49
2021-07-29T12:16
россия
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Моторная лодка с тремя пассажирами столкнулась с теплоходом, перевозившим автомобили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает Уральская транспортная прокуратура.По данным ведомства, вечером в среду на 112-ом километре реки Конда моторная лодка столкнулась с теплоходом "Следопыт", осуществлявшим движение с баржой по маршруту поселок Болчары - Ханты-Мансийск. Экипаж теплохода выполнял перевозку четырех автомобилей, на борту пассажиры не находились, уточнили в прокуратуре.Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, ее результаты взяты на контроль Уральским транспортным прокурором.Следствие начало проверку по факту столкновения моторной лодки с теплоходом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал, позже сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Сургутским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту столкновения лодки и баржи", - говорится в сообщении следственного управления.Отмечается, что на место происшествия выехали следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении лиц, которые находились в лодке, будет проведено медицинское освидетельствование для того, чтобы определить, не находились ли они в состоянии алкогольного опьянения, уточняет ведомство.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия
10:49 29.07.2021 (обновлено: 12:16 29.07.2021)
 
В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб

Уральская транспортная прокуратура: лодка столкнулась с теплоходом в Югре, один человек погиб

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Моторная лодка с тремя пассажирами столкнулась с теплоходом, перевозившим автомобили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, вечером в среду на 112-ом километре реки Конда моторная лодка столкнулась с теплоходом "Следопыт", осуществлявшим движение с баржой по маршруту поселок Болчары - Ханты-Мансийск. Экипаж теплохода выполнял перевозку четырех автомобилей, на борту пассажиры не находились, уточнили в прокуратуре.
"По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном. В результате инцидента погиб человек, один госпитализирован", - говорится в сообщении.
Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, ее результаты взяты на контроль Уральским транспортным прокурором.
Следствие начало проверку по факту столкновения моторной лодки с теплоходом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал, позже сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Сургутским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту столкновения лодки и баржи", - говорится в сообщении следственного управления.
Отмечается, что на место происшествия выехали следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении лиц, которые находились в лодке, будет проведено медицинское освидетельствование для того, чтобы определить, не находились ли они в состоянии алкогольного опьянения, уточняет ведомство.
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