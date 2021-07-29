https://ria.ru/20210729/lodka-1743396969.html

В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб

В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб - РИА Новости, 29.07.2021

В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб

Моторная лодка с тремя пассажирами столкнулась с теплоходом, перевозившим автомобили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, один человек погиб, еще один... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:49

2021-07-29T10:49

2021-07-29T12:16

россия

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Моторная лодка с тремя пассажирами столкнулась с теплоходом, перевозившим автомобили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает Уральская транспортная прокуратура.По данным ведомства, вечером в среду на 112-ом километре реки Конда моторная лодка столкнулась с теплоходом "Следопыт", осуществлявшим движение с баржой по маршруту поселок Болчары - Ханты-Мансийск. Экипаж теплохода выполнял перевозку четырех автомобилей, на борту пассажиры не находились, уточнили в прокуратуре.Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, ее результаты взяты на контроль Уральским транспортным прокурором.Следствие начало проверку по факту столкновения моторной лодки с теплоходом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал, позже сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Сургутским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту столкновения лодки и баржи", - говорится в сообщении следственного управления.Отмечается, что на место происшествия выехали следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении лиц, которые находились в лодке, будет проведено медицинское освидетельствование для того, чтобы определить, не находились ли они в состоянии алкогольного опьянения, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20210714/vzryv-1741174761.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия