https://ria.ru/20210729/leverkuzen-1743484425.html
Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до пяти
Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до пяти - РИА Новости, 29.07.2021
Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до пяти
Спасатели обнаружили на месте взрыва и пожара на территории химпарка Chempark в германском городе Леверкузен тела еще трех погибших, число жертв выросло до пяти РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:32
2021-07-29T17:32
2021-07-29T17:32
леверкузен
северный рейн-вестфалия
кельн
в мире
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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте взрыва и пожара на территории химпарка Chempark в германском городе Леверкузен тела еще трех погибших, число жертв выросло до пяти человек, сообщило со ссылкой на прокуратуру Кельна агентство dpa.Еще два человека по-прежнему числятся пропавшими, их поиски продолжаются.Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар.В компании Chempark ранее заявили о двух погибших, 31 пострадавшем, пятеро человек числились пропавшими без вести.
https://ria.ru/20210727/leverkuzen-1743172027.html
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леверкузен, северный рейн-вестфалия, кельн, в мире
Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до пяти
DPA: число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до пяти