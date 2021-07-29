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Похитителя ребенка в Нижнем Новгороде отправили на принудительное лечение
Похитителя ребенка в Нижнем Новгороде отправили на принудительное лечение - РИА Новости, 29.07.2021
Похитителя ребенка в Нижнем Новгороде отправили на принудительное лечение
Житель Нижнего Новгорода, похитивший шестилетнего мальчика в центре города, отправлен на принудительное лечение в психбольницу, сообщает региональное... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:50
2021-07-29T16:50
2021-07-29T16:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, похитивший шестилетнего мальчика в центре города, отправлен на принудительное лечение в психбольницу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, утром 17 мая нетрезвый мужчина, находясь на детской площадке на улице Заломова, подошел к ребенку и под предлогом прогулки с собакой увел его в неизвестном направлении.Были организованы масштабные поиски, в которых принимали участие сотрудники МЧС, СК, полиции, волонтеры, местные жители, и в на следующий день мальчика нашли в другом районе города. С ним было все в порядке. Похитителя тогда же задержали."Заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в лечении. Постановлением суда мужчине применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", - говорится в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Похитителя ребенка в Нижнем Новгороде отправили на принудительное лечение
СК: суд отправил похитителя шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде на принудительное лечение