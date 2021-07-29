https://ria.ru/20210729/lechenie-1743477384.html

Похитителя ребенка в Нижнем Новгороде отправили на принудительное лечение

Похитителя ребенка в Нижнем Новгороде отправили на принудительное лечение - РИА Новости, 29.07.2021

Похитителя ребенка в Нижнем Новгороде отправили на принудительное лечение

Житель Нижнего Новгорода, похитивший шестилетнего мальчика в центре города, отправлен на принудительное лечение в психбольницу, сообщает региональное... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:50

2021-07-29T16:50

2021-07-29T16:50

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, похитивший шестилетнего мальчика в центре города, отправлен на принудительное лечение в психбольницу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, утром 17 мая нетрезвый мужчина, находясь на детской площадке на улице Заломова, подошел к ребенку и под предлогом прогулки с собакой увел его в неизвестном направлении.Были организованы масштабные поиски, в которых принимали участие сотрудники МЧС, СК, полиции, волонтеры, местные жители, и в на следующий день мальчика нашли в другом районе города. С ним было все в порядке. Похитителя тогда же задержали."Заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в лечении. Постановлением суда мужчине применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20210429/delo-1730445599.html

россия

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия