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В ЛНР началась массовая вакцинация "Спутником Лайт"

В ЛНР началась массовая вакцинация "Спутником Лайт" - РИА Новости, 29.07.2021

В ЛНР началась массовая вакцинация "Спутником Лайт"

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" началась в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявила в четверг журналистам... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:11

2021-07-29T14:11

2021-07-29T14:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус covid-19

россия

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минздрав лнр

луганская народная республика

здоровье - общество

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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" началась в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявила в четверг журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее в минздраве ЛНР заявили, что партия российской вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 прибыла в республику в среду. По состоянию на среду общее число зарегистрированных заболевших коронавирусом в республике достигло 6463, летальных случаев – 574."С сегодняшнего дня мы приступаем к вакцинации как спецконтингента, так и населения Луганской народной республики", - заявила Пащенко.По ее словам, вакцина будет равномерно распределена по медучреждениям республики, на вакцинацию может записаться любой желающий."Сейчас мы будем прививать как спецконтингент, так и население, которое изъявит желание вакцинироваться… Вакцинация будет проводиться исключительно добровольно", – заявила министр.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210726/vaktsina-1743016376.html

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луганская народная республика

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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, здоровье - общество, в мире