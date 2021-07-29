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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/layt-1743441021.html
В ЛНР началась массовая вакцинация "Спутником Лайт"
В ЛНР началась массовая вакцинация "Спутником Лайт" - РИА Новости, 29.07.2021
В ЛНР началась массовая вакцинация "Спутником Лайт"
Массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" началась в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявила в четверг журналистам... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:11
2021-07-29T14:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
здоровье - общество
в мире
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" началась в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявила в четверг журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее в минздраве ЛНР заявили, что партия российской вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 прибыла в республику в среду. По состоянию на среду общее число зарегистрированных заболевших коронавирусом в республике достигло 6463, летальных случаев – 574."С сегодняшнего дня мы приступаем к вакцинации как спецконтингента, так и населения Луганской народной республики", - заявила Пащенко.По ее словам, вакцина будет равномерно распределена по медучреждениям республики, на вакцинацию может записаться любой желающий."Сейчас мы будем прививать как спецконтингент, так и население, которое изъявит желание вакцинироваться… Вакцинация будет проводиться исключительно добровольно", – заявила министр.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210726/vaktsina-1743016376.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, здоровье - общество, в мире
14:11 29.07.2021
 
В ЛНР началась массовая вакцинация "Спутником Лайт"

Глава Минздрава ЛНР Пащенко: в республике началась массовая вакцинация от COVID-19 "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" началась в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявила в четверг журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее в минздраве ЛНР заявили, что партия российской вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 прибыла в республику в среду. По состоянию на среду общее число зарегистрированных заболевших коронавирусом в республике достигло 6463, летальных случаев – 574.
"С сегодняшнего дня мы приступаем к вакцинации как спецконтингента, так и населения Луганской народной республики", - заявила Пащенко.
По ее словам, вакцина будет равномерно распределена по медучреждениям республики, на вакцинацию может записаться любой желающий.
"Сейчас мы будем прививать как спецконтингент, так и население, которое изъявит желание вакцинироваться… Вакцинация будет проводиться исключительно добровольно", – заявила министр.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоВ мире
 
 
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