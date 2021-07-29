https://ria.ru/20210729/lager-1743488656.html
В Рязанской области пропали две девочки
В Рязанской области пропали две девочки - РИА Новости, 29.07.2021
В Рязанской области пропали две девочки
Рязанская полиция попросила помощи в розыске двух жительниц Касимовского района 15-ти и 16-ти лет, которые могли самовольно покинуть детский оздоровительный... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:53
2021-07-29T17:53
2021-07-29T19:11
касимовский район
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Рязанская полиция попросила помощи в розыске двух жительниц Касимовского района 15-ти и 16-ти лет, которые могли самовольно покинуть детский оздоровительный лагерь, сообщается на сайте УМВД по Рязанской области."Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона за помощью в розыске пропавших несовершеннолетних жительниц Касимовского района", - говорится в сообщении.По предварительной информации, девушки "самовольно покинули детский оздоровительный лагерь, расположенный в Касимовском районе", 20 июля примерно в 16.00.По данным СУСК по региону, девушки являются воспитанницами Солотчинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Для проведения следственно-оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). "В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения девушек. К поиску пропавших подключен ПСО "Мещера". Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении или судьбе разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 02 (102/112 – с мобильных операторов), (4912) 29-93-71 и (49131) 2-24-18.
https://ria.ru/20210726/moskva-1742936898.html
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касимовский район, рязанская область, происшествия
17:53 29.07.2021 (обновлено: 19:11 29.07.2021)
В Рязанской области пропали две девочки
Полиция в Рязанской области разыскивает двух девочек-подростков, ушедших из лагеря
РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости.
Рязанская полиция попросила помощи в розыске двух жительниц Касимовского района
15-ти и 16-ти лет, которые могли самовольно покинуть детский оздоровительный лагерь, сообщается на сайте УМВД по Рязанской области
.
"Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона за помощью в розыске пропавших несовершеннолетних жительниц Касимовского района", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, девушки "самовольно покинули детский оздоровительный лагерь, расположенный в Касимовском районе", 20 июля примерно в 16.00.
По данным СУСК по региону, девушки являются воспитанницами Солотчинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Для проведения следственно-оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). "В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения девушек. К поиску пропавших подключен ПСО "Мещера". Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении или судьбе разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 02 (102/112 – с мобильных операторов), (4912) 29-93-71 и (49131) 2-24-18.