https://ria.ru/20210729/lager-1743488656.html

В Рязанской области пропали две девочки

В Рязанской области пропали две девочки - РИА Новости, 29.07.2021

В Рязанской области пропали две девочки

Рязанская полиция попросила помощи в розыске двух жительниц Касимовского района 15-ти и 16-ти лет, которые могли самовольно покинуть детский оздоровительный... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:53

2021-07-29T17:53

2021-07-29T19:11

касимовский район

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Рязанская полиция попросила помощи в розыске двух жительниц Касимовского района 15-ти и 16-ти лет, которые могли самовольно покинуть детский оздоровительный лагерь, сообщается на сайте УМВД по Рязанской области."Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона за помощью в розыске пропавших несовершеннолетних жительниц Касимовского района", - говорится в сообщении.По предварительной информации, девушки "самовольно покинули детский оздоровительный лагерь, расположенный в Касимовском районе", 20 июля примерно в 16.00.По данным СУСК по региону, девушки являются воспитанницами Солотчинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Для проведения следственно-оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). "В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения девушек. К поиску пропавших подключен ПСО "Мещера". Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении или судьбе разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 02 (102/112 – с мобильных операторов), (4912) 29-93-71 и (49131) 2-24-18.

https://ria.ru/20210726/moskva-1742936898.html

https://ria.ru/20210721/volontery-1742221061.html

касимовский район

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касимовский район, рязанская область, происшествия