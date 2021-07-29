https://ria.ru/20210729/kozak-1743522522.html
Глава Абхазии обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID-19
Глава Абхазии обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
Глава Абхазии обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID-19
Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком вопросы оказания помощи в борьбе с... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:49
2021-07-29T21:49
2021-07-29T21:49
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СУХУМ, 29 июл – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком вопросы оказания помощи в борьбе с коронавирусом и ликвидацию последствий сильных дождей, из-за которых пострадало около 400 домов, сообщает пресс-служба абхазского лидера.Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве."На встрече обсуждались вопросы оказания помощи Абхазии со стороны Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины, оказания помощи Абхазии в ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.Помимо этого на встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.Аслан Бжания также провел встречу с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития.
https://ria.ru/20210724/turisty-1742700878.html
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коронавирус covid-19, россия, аслан бжания, дмитрий козак, абхазия, москва
Глава Абхазии обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID-19
Президент Абхазии Бжания обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID и ликвидацию последствий ливней