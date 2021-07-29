Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/kozak-1743522522.html
Глава Абхазии обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID-19
Глава Абхазии обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
Глава Абхазии обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID-19
Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком вопросы оказания помощи в борьбе с... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:49
2021-07-29T21:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
аслан бжания
дмитрий козак
абхазия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569072786_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_7266f0cfff0bea1361ab9825a15e64ac.jpg
СУХУМ, 29 июл – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком вопросы оказания помощи в борьбе с коронавирусом и ликвидацию последствий сильных дождей, из-за которых пострадало около 400 домов, сообщает пресс-служба абхазского лидера.Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве."На встрече обсуждались вопросы оказания помощи Абхазии со стороны Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины, оказания помощи Абхазии в ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.Помимо этого на встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.Аслан Бжания также провел встречу с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития.
https://ria.ru/20210724/turisty-1742700878.html
россия
абхазия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569072786_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_75ae89adc374eb6b6e5b1052d844fa99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, аслан бжания, дмитрий козак, абхазия, москва
21:49 29.07.2021
 
Глава Абхазии обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID-19

Президент Абхазии Бжания обсудил с Козаком помощь в борьбе с COVID и ликвидацию последствий ливней

© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкИзбранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 29 июл – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком вопросы оказания помощи в борьбе с коронавирусом и ликвидацию последствий сильных дождей, из-за которых пострадало около 400 домов, сообщает пресс-служба абхазского лидера.
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве.
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 15:29Туризм
В Абхазии спасли россиян, вышедших в море на сапбордах
"На встрече обсуждались вопросы оказания помощи Абхазии со стороны Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины, оказания помощи Абхазии в ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.
Помимо этого на встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Аслан Бжания также провел встречу с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАслан БжанияДмитрий КозакАбхазияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
02:24В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Лента новостейМолния