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Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после прививки

Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после прививки - РИА Новости, 29.07.2021

Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после прививки

Вероятность заболеть COVID-19 после введения первого компонента вакцины остается, так как стойкий иммунитет еще не сформировался. Об этом сообщил главный врач... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:13

2021-07-29T20:13

2021-07-29T20:37

распространение коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коммунарка (москва)

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вероятность заболеть COVID-19 после введения первого компонента вакцины остается, так как стойкий иммунитет еще не сформировался. Об этом сообщил главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко."Он развивается через 14 дней после введения первой прививки. Мы не можем считать пациента вакцинированным после нее", — заявил он во время прямого эфира "Что нужно знать о вакцинации", организованного обществом "Знание".По словам специалиста, 90 процентов привитых пациентов, которые попали в больницу в Коммунарке, получили только первый компонент."Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек", — добавил он.Для защиты от COVID-19 он также посоветовал носить в общественных местах маски.

россия

коммунарка (москва)

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2021

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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество