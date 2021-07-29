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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743512890.html
Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после прививки
Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после прививки - РИА Новости, 29.07.2021
Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после прививки
Вероятность заболеть COVID-19 после введения первого компонента вакцины остается, так как стойкий иммунитет еще не сформировался. Об этом сообщил главный врач... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:13
2021-07-29T20:37
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вероятность заболеть COVID-19 после введения первого компонента вакцины остается, так как стойкий иммунитет еще не сформировался. Об этом сообщил главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко."Он развивается через 14 дней после введения первой прививки. Мы не можем считать пациента вакцинированным после нее", — заявил он во время прямого эфира "Что нужно знать о вакцинации", организованного обществом "Знание".По словам специалиста, 90 процентов привитых пациентов, которые попали в больницу в Коммунарке, получили только первый компонент."Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек", — добавил он.Для защиты от COVID-19 он также посоветовал носить в общественных местах маски.
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество
20:13 29.07.2021 (обновлено: 20:37 29.07.2021)
 
Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после прививки

Врач Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после первой прививки слабым иммунитетом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вероятность заболеть COVID-19 после введения первого компонента вакцины остается, так как стойкий иммунитет еще не сформировался. Об этом сообщил главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко.
"Он развивается через 14 дней после введения первой прививки. Мы не можем считать пациента вакцинированным после нее", — заявил он во время прямого эфира "Что нужно знать о вакцинации", организованного обществом "Знание".
По словам специалиста, 90 процентов привитых пациентов, которые попали в больницу в Коммунарке, получили только первый компонент.
"Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек", — добавил он.
Для защиты от COVID-19 он также посоветовал носить в общественных местах маски.
 
Распространение коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоммунарка (Москва)Здоровье - Общество
 
 
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