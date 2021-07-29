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В Петербурге назвали причину смерти привитых от COVID-19 людей
В Петербурге назвали причину смерти привитых от COVID-19 людей - РИА Новости, 29.07.2021
В Петербурге назвали причину смерти привитых от COVID-19 людей
Летальные случаи, которые были зафиксированы среди тех пациентов с короновирусом, которые прошли вакцинацию, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:37
2021-07-29T14:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Летальные случаи, которые были зафиксированы среди тех пациентов с короновирусом, которые прошли вакцинацию, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Естественно, люди, в том числе и вакцинированные, госпитализируются в наши инфекционные больницы. Прежде всего, это те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации, и после введения второго компонента прошел недостаточный период времени… Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями – сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими", - сказал он журналистам.По словам Лисовца, единичные летальные случаи наблюдались и среди заболевших коронавирусом детей. При этом в третью волну пандемии общее количество детей, заразившихся COVID-19 в Петербурге, оказалось "существенно меньше", чем во вторую."Что касается смертей детей от коронавирусной инфекции, то, к сожалению, они наблюдались и в Санкт-Петербурге, но происходило это среди тех детей, у которых еще были тяжелые сопутствующие заболевания. Это, прежде всего, онкологические заболевания и заболевания крови. Но число таких людей исчисляется единицами", - отметил глава комздрава.Ранее Лисовец сообщил, что пик третьей волны пандемии в Петербурге пришелся на конец июня, и в настоящее время эпидемиологическая обстановка стабильно улучшается.
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россия, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург
14:37 29.07.2021 (обновлено: 14:42 29.07.2021)
 
В Петербурге назвали причину смерти привитых от COVID-19 людей

Комздрав Петербурга: смерти привитых от COVID-19 связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Летальные случаи, которые были зафиксированы среди тех пациентов с короновирусом, которые прошли вакцинацию, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Естественно, люди, в том числе и вакцинированные, госпитализируются в наши инфекционные больницы. Прежде всего, это те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации, и после введения второго компонента прошел недостаточный период времени… Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями – сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими", - сказал он журналистам.
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По словам Лисовца, единичные летальные случаи наблюдались и среди заболевших коронавирусом детей. При этом в третью волну пандемии общее количество детей, заразившихся COVID-19 в Петербурге, оказалось "существенно меньше", чем во вторую.
"Что касается смертей детей от коронавирусной инфекции, то, к сожалению, они наблюдались и в Санкт-Петербурге, но происходило это среди тех детей, у которых еще были тяжелые сопутствующие заболевания. Это, прежде всего, онкологические заболевания и заболевания крови. Но число таких людей исчисляется единицами", - отметил глава комздрава.
Ранее Лисовец сообщил, что пик третьей волны пандемии в Петербурге пришелся на конец июня, и в настоящее время эпидемиологическая обстановка стабильно улучшается.
 
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