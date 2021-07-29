https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743435259.html
Врач рекомендовал онкопациентам вакцинироваться от COVID как можно быстрее
Врач рекомендовал онкопациентам вакцинироваться от COVID как можно быстрее - РИА Новости, 29.07.2021
Врач рекомендовал онкопациентам вакцинироваться от COVID как можно быстрее
Пациентам с онкологическими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее, потому что они входят в зону особого риска, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:44
2021-07-29T13:44
2021-07-29T14:36
коронавирус covid-19
андрей тяжельников
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пациентам с онкологическими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее, потому что они входят в зону особого риска, сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.При этом он отметил, что ранее специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID пациентов с онкологическими заболеваниями, и именно ими руководствуется врач при принятии решения о возможности вакцинации."При любых обстоятельствах для нас актуальна острота состояния, острота процесса, соответственно как и для всех других категорий граждан, для пациентов с онкологическими заболеваниями в первую очередь нам важно состояние обострения, для того чтобы мы могли принять решение и не вакцинировать такого пациента. Поэтому если человек находится в состоянии ремиссии, мы можем принять решение о вакцинации. С каждым пациентом общается врач и в индивидуальном порядке принимает решение", - сказал Тяжельников, отвечая на вопрос, при каких условиях онкопациенту могут отказать в вакцинации.При этом врач, отвечая на вопрос, может ли вакцинация стать детонатором спящей болезни, уточнил, что вакцинация не может повлиять на течение любых заболеваний, отметив, что в течение всего периода клинических исследований и в процессе массовой вакцинации значимые нежелательные явления не были замечены.В свою очередь главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков отметил, что вакцинироваться нужно всем, кто находится в контакте в онкобольным - персонал лечебного учреждения и круг общения.Онколог уточнил, что относительными противопоказаниями к вакцинации онкопациентов являются либо молниеносное прогрессирование опухолевого процесса, либо терминальная стадия заболевания.Если планируется хирургическое вмешательство, то прививку нужно сделать за 2 недели до либо через 1-2 недели после, а при некоторых видах лекарственной терапии делать прививку не в день введения препарата
https://ria.ru/20210728/delta-shtamm-1743322517.html
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коронавирус covid-19, андрей тяжельников, общество
13:44 29.07.2021 (обновлено: 14:36 29.07.2021)
Врач рекомендовал онкопациентам вакцинироваться от COVID как можно быстрее
Врач по первичной медико-санитарной помощи Тяжельников рекомендовал онкопациентам вакцинироваться
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Пациентам с онкологическими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее, потому что они входят в зону особого риска, сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
"Онкологические пациенты, как и пациенты с другими хроническими заболеваниями, конечно, входят в зону особого риска - это повышенный риск заражения, повышенный риск тяжёлого течения заболевания, именно поэтому пациентам с онкологическими заболеваниями мы рекомендуем вакцинироваться как можно быстрее", - сказал Тяжельников.
При этом он отметил, что ранее специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID пациентов с онкологическими заболеваниями, и именно ими руководствуется врач при принятии решения о возможности вакцинации.
"При любых обстоятельствах для нас актуальна острота состояния, острота процесса, соответственно как и для всех других категорий граждан, для пациентов с онкологическими заболеваниями в первую очередь нам важно состояние обострения, для того чтобы мы могли принять решение и не вакцинировать такого пациента. Поэтому если человек находится в состоянии ремиссии, мы можем принять решение о вакцинации. С каждым пациентом общается врач и в индивидуальном порядке принимает решение", - сказал Тяжельников, отвечая на вопрос, при каких условиях онкопациенту могут отказать в вакцинации.
При этом врач, отвечая на вопрос, может ли вакцинация стать детонатором спящей болезни, уточнил, что вакцинация не может повлиять на течение любых заболеваний, отметив, что в течение всего периода клинических исследований и в процессе массовой вакцинации значимые нежелательные явления не были замечены.
В свою очередь главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков
отметил, что вакцинироваться нужно всем, кто находится в контакте в онкобольным - персонал лечебного учреждения и круг общения.
Онколог уточнил, что относительными противопоказаниями к вакцинации онкопациентов являются либо молниеносное прогрессирование опухолевого процесса, либо терминальная стадия заболевания.
Если планируется хирургическое вмешательство, то прививку нужно сделать за 2 недели до либо через 1-2 недели после, а при некоторых видах лекарственной терапии делать прививку не в день введения препарата