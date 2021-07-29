https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743435259.html

Врач рекомендовал онкопациентам вакцинироваться от COVID как можно быстрее

Врач рекомендовал онкопациентам вакцинироваться от COVID как можно быстрее - РИА Новости, 29.07.2021

Врач рекомендовал онкопациентам вакцинироваться от COVID как можно быстрее

Пациентам с онкологическими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее, потому что они входят в зону особого риска, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:44

2021-07-29T13:44

2021-07-29T14:36

коронавирус covid-19

андрей тяжельников

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пациентам с онкологическими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее, потому что они входят в зону особого риска, сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.При этом он отметил, что ранее специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID пациентов с онкологическими заболеваниями, и именно ими руководствуется врач при принятии решения о возможности вакцинации."При любых обстоятельствах для нас актуальна острота состояния, острота процесса, соответственно как и для всех других категорий граждан, для пациентов с онкологическими заболеваниями в первую очередь нам важно состояние обострения, для того чтобы мы могли принять решение и не вакцинировать такого пациента. Поэтому если человек находится в состоянии ремиссии, мы можем принять решение о вакцинации. С каждым пациентом общается врач и в индивидуальном порядке принимает решение", - сказал Тяжельников, отвечая на вопрос, при каких условиях онкопациенту могут отказать в вакцинации.При этом врач, отвечая на вопрос, может ли вакцинация стать детонатором спящей болезни, уточнил, что вакцинация не может повлиять на течение любых заболеваний, отметив, что в течение всего периода клинических исследований и в процессе массовой вакцинации значимые нежелательные явления не были замечены.В свою очередь главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков отметил, что вакцинироваться нужно всем, кто находится в контакте в онкобольным - персонал лечебного учреждения и круг общения.Онколог уточнил, что относительными противопоказаниями к вакцинации онкопациентов являются либо молниеносное прогрессирование опухолевого процесса, либо терминальная стадия заболевания.Если планируется хирургическое вмешательство, то прививку нужно сделать за 2 недели до либо через 1-2 недели после, а при некоторых видах лекарственной терапии делать прививку не в день введения препарата

https://ria.ru/20210728/delta-shtamm-1743322517.html

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, андрей тяжельников, общество