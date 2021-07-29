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В Армении сообщили о желании нарастить поставки коньяка в Россию
В Армении сообщили о желании нарастить поставки коньяка в Россию - РИА Новости, 29.07.2021
В Армении сообщили о желании нарастить поставки коньяка в Россию
Армения рассчитывает нарастить поставки коньяка в Россию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму при министерстве экономики... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:48
2021-07-29T17:48
россия
коньяк
здоровье - общество
армения
экономика
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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Армения рассчитывает нарастить поставки коньяка в Россию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму при министерстве экономики республики Альфред Кочарян.В России в июне прошлого года вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом."На сегодняшний день, после вступления данного закона в силу, каких-либо проблем при экспорте армянских коньяков не было зафиксировано. Так что, надеемся, что экспорт армянских коньяков в Россию не только не снизится, а наоборот – увеличится", - сообщил Кочарян.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт коньяка из Армении в Россию в 2020 году составил 52,79 тысячи тонн на 129,39 миллиона долларов.
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россия, коньяк, здоровье - общество, армения, экономика
17:48 29.07.2021
 
В Армении сообщили о желании нарастить поставки коньяка в Россию

И.о. главы комитета по туризму Кочарян: надеемся на рост экспорта коньяка в Россию

© РИА НовостиКоньячный завод "Арарат" в Армении
Коньячный завод Арарат в Армении - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Армения рассчитывает нарастить поставки коньяка в Россию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму при министерстве экономики республики Альфред Кочарян.
В России в июне прошлого года вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом.
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"На сегодняшний день, после вступления данного закона в силу, каких-либо проблем при экспорте армянских коньяков не было зафиксировано. Так что, надеемся, что экспорт армянских коньяков в Россию не только не снизится, а наоборот – увеличится", - сообщил Кочарян.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт коньяка из Армении в Россию в 2020 году составил 52,79 тысячи тонн на 129,39 миллиона долларов.
 
РоссияКоньякЗдоровье - ОбществоАрменияЭкономика
 
 
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