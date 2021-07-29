https://ria.ru/20210729/konyak-1743487189.html

В Армении сообщили о желании нарастить поставки коньяка в Россию

В Армении сообщили о желании нарастить поставки коньяка в Россию - РИА Новости, 29.07.2021

В Армении сообщили о желании нарастить поставки коньяка в Россию

Армения рассчитывает нарастить поставки коньяка в Россию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму при министерстве экономики... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:48

2021-07-29T17:48

2021-07-29T17:48

россия

коньяк

здоровье - общество

армения

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/61863/08/618630882_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_0b8ba946dfb30e2c38e5d89b9cb0a0e4.jpg

ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Армения рассчитывает нарастить поставки коньяка в Россию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму при министерстве экономики республики Альфред Кочарян.В России в июне прошлого года вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом."На сегодняшний день, после вступления данного закона в силу, каких-либо проблем при экспорте армянских коньяков не было зафиксировано. Так что, надеемся, что экспорт армянских коньяков в Россию не только не снизится, а наоборот – увеличится", - сообщил Кочарян.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт коньяка из Армении в Россию в 2020 году составил 52,79 тысячи тонн на 129,39 миллиона долларов.

https://ria.ru/20210702/konyak-1739667955.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коньяк, здоровье - общество, армения, экономика