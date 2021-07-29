https://ria.ru/20210729/kongress-1743529919.html
Конгресс выделил два миллиарда долларов на охрану Капитолия
Конгресс выделил два миллиарда долларов на охрану Капитолия - РИА Новости, 29.07.2021
Конгресс выделил два миллиарда долларов на охрану Капитолия
Конгресс США принял закон, который выделяет 2,1 миллиарда долларов на дополнительную охрану Капитолия США и на приезд в страну получивших убежище в Америке... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:54
2021-07-29T23:54
2021-07-29T23:55
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Конгресс США принял закон, который выделяет 2,1 миллиарда долларов на дополнительную охрану Капитолия США и на приезд в страну получивших убежище в Америке афганских переводчиков, свидетельствуют результаты голосования.Палата представителей приняла законопроект 416 голосами против 11 голосов, а сенат ранее проголосовал за документ единогласно. Теперь законопроект должен подписать президент Джо Байден.США эвакуируют из Афганистана тысячи переводчиков и других сотрудников, работавших с американцами, поскольку опасаются за их безопасность после вывода американских войск из этой страны.Меры безопасности вокруг Капитолия усилены с 6 января, когда сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа взяла здание конгресса штурмом. Палата представителей вынесла Трампу импичмент за предполагаемое подстрекательство к мятежу толпы его сторонников, которая разгромила Капитолий США и задержали утверждение итогов выборов. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.
https://ria.ru/20210729/bayden-1743527919.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
23:54 29.07.2021 (обновлено: 23:55 29.07.2021)
Конгресс выделил два миллиарда долларов на охрану Капитолия
Конгресс выделил средства на охрану Капитолия и приезд афганских переводчиков