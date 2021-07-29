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В Ростовской области выяснят причины смерти мальчика, впавшего в кому
В Ростовской области выяснят причины смерти мальчика, впавшего в кому - РИА Новости, 29.07.2021
В Ростовской области выяснят причины смерти мальчика, впавшего в кому
Следователи устанавливают причины смерти восьмилетнего мальчика, который впал в кому в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:02
2021-07-29T11:02
2021-07-29T11:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
неклиновский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Следователи устанавливают причины смерти восьмилетнего мальчика, который впал в кому в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его словам, мальчик отдыхал у бабушки с дедушкой в селе Натальевка. Ночью 22 июля у него резко заболела голова, его начало тошнить. "Родственниками ребенок был доставлен в больницу в состоянии комы неясной этиологии. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался в медицинском учреждении", - сказал он.Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". "Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти ребенка", - отметил представитель областного СК, добавив, что обстоятельства произошедшего также еще устанавливаются.
https://ria.ru/20210420/smert-1729027449.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, неклиновский район, происшествия
В Ростовской области выяснят причины смерти мальчика, впавшего в кому
В Ростовской области выяснят причины смерти восьмилетнего мальчика, впавшего в кому