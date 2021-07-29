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Китай опубликовал список 30 ключевых научных проблем-2021
Китай опубликовал список 30 ключевых научных проблем-2021 - РИА Новости, 29.07.2021
Китай опубликовал список 30 ключевых научных проблем-2021
Китайская ассоциация науки и технологий (CAST) опубликовала список 30 главных научных, инженерных и технологических проблем, имеющих ключевое значение для... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:35
2021-07-29T12:35
2021-07-29T12:35
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МОСКВА, 29 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская ассоциация науки и технологий (CAST) опубликовала список 30 главных научных, инженерных и технологических проблем, имеющих ключевое значение для научного развития и промышленных инноваций.Список проблем на 2021 год был опубликован на ежегодном заседании ассоциации, которое завершилось в Пекине.Проблемы охватывают десять научных областей, таких, как математика, наука о Земле, экология, информационные технологии и наука о сельском хозяйстве.К данным проблемам относятся следующие: "Как создавать и воспроизводить воспоминания в мозге?", "Каким образом использовать искусственный интеллект для определения различных заболеваний путем медицинских снимков и проведения дополнительной диагностики и лечения?" и "Как именно использовать ветер, солнечный свет и воду для скорейшего достижения углеродной нейтральности?"С 2018 года CAST отобрала и опубликовала список из 130 крупных научных и инженерных проблем.
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китай
МОСКВА, 29 июл - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайская ассоциация науки и технологий (CAST) опубликовала список 30 главных научных, инженерных и технологических проблем, имеющих ключевое значение для научного развития и промышленных инноваций.
Список проблем на 2021 год был опубликован на ежегодном заседании ассоциации, которое завершилось в Пекине.
Проблемы охватывают десять научных областей, таких, как математика, наука о Земле, экология, информационные технологии и наука о сельском хозяйстве.
К данным проблемам относятся следующие: "Как создавать и воспроизводить воспоминания в мозге?", "Каким образом использовать искусственный интеллект для определения различных заболеваний путем медицинских снимков и проведения дополнительной диагностики и лечения?" и "Как именно использовать ветер, солнечный свет и воду для скорейшего достижения углеродной нейтральности?"
С 2018 года CAST отобрала и опубликовала список из 130 крупных научных и инженерных проблем.