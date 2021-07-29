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СБ ООН продлил миротворческую миссию на Кипре
СБ ООН продлил миротворческую миссию на Кипре - РИА Новости, 29.07.2021
СБ ООН продлил миротворческую миссию на Кипре
Совет безопасности ООН принял единогласно резолюцию о продлении на полгода мандата Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), передает... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:37
2021-07-29T21:37
совет безопасности оон
мид турции
кипр
северный кипр
турция
в мире
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ООН, 29 июл - РИА Новости. Совет безопасности ООН принял единогласно резолюцию о продлении на полгода мандата Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), передает корреспондент РИА Новости.Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава ТРСК Эрсин Татар в ходе недавнего визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам. Как считают власти Кипра, цель Турции - продвижение планов по завершению раздела острова и созданию двух государств, что нарушает право греков-киприотов на собственность в этом районе, так как для ее возвращения они должны обратиться к оккупационным властям и легализовать таким образом их действия.СБ ООН осудил заявления глав ТРСК и Турции по статусу Вароши в кипрской Фамагусте, призвал немедленно отказаться от такой линии действий. МИД Турции, в свою очередь, отверг заявление СБ ООН и заявил, что решение властей ТРСК о возвращении части недвижимости в квартале Фамагусты Вароше не нарушает резолюций Совбеза ООН и соответствует международному праву.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
https://ria.ru/20210723/kvartal-1742594303.html
https://ria.ru/20210727/sdelka-1743112743.html
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совет безопасности оон, мид турции, кипр, северный кипр, турция, в мире
21:37 29.07.2021
 
СБ ООН продлил миротворческую миссию на Кипре

СБ ООН продлил на полгода миротворческую миссию на Кипре

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Читать ria.ru в
ООН, 29 июл - РИА Новости. Совет безопасности ООН принял единогласно резолюцию о продлении на полгода мандата Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), передает корреспондент РИА Новости.
"СБ ООН заявляет о своей полной поддержке ВСООНК и постановляет продлить их мандат на дополнительный период, заканчивающийся 31 января 2022 года", - говорится в резолюции.
Фамагуста - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 17:42
СБ ООН осудил заявления Турции об открытии квартала на Северном Кипре
Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава ТРСК Эрсин Татар в ходе недавнего визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам. Как считают власти Кипра, цель Турции - продвижение планов по завершению раздела острова и созданию двух государств, что нарушает право греков-киприотов на собственность в этом районе, так как для ее возвращения они должны обратиться к оккупационным властям и легализовать таким образом их действия.
СБ ООН осудил заявления глав ТРСК и Турции по статусу Вароши в кипрской Фамагусте, призвал немедленно отказаться от такой линии действий. МИД Турции, в свою очередь, отверг заявление СБ ООН и заявил, что решение властей ТРСК о возвращении части недвижимости в квартале Фамагусты Вароше не нарушает резолюций Совбеза ООН и соответствует международному праву.
Кириния, Турецкая республика северного Кипра - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 15:25
В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
 
Совет Безопасности ООНМИД ТурцииКипрСеверный КипрТурцияВ мире
 
 
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