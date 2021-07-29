СБ ООН продлил миротворческую миссию на Кипре
СБ ООН продлил на полгода миротворческую миссию на Кипре
ООН, 29 июл - РИА Новости. Совет безопасности ООН принял единогласно резолюцию о продлении на полгода мандата Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), передает корреспондент РИА Новости.
"СБ ООН заявляет о своей полной поддержке ВСООНК и постановляет продлить их мандат на дополнительный период, заканчивающийся 31 января 2022 года", - говорится в резолюции.
Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава ТРСК Эрсин Татар в ходе недавнего визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам. Как считают власти Кипра, цель Турции - продвижение планов по завершению раздела острова и созданию двух государств, что нарушает право греков-киприотов на собственность в этом районе, так как для ее возвращения они должны обратиться к оккупационным властям и легализовать таким образом их действия.
СБ ООН осудил заявления глав ТРСК и Турции по статусу Вароши в кипрской Фамагусте, призвал немедленно отказаться от такой линии действий. МИД Турции, в свою очередь, отверг заявление СБ ООН и заявил, что решение властей ТРСК о возвращении части недвижимости в квартале Фамагусты Вароше не нарушает резолюций Совбеза ООН и соответствует международному праву.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.