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Хуснуллин поручил упростить проект объездной дороги вокруг Сочи

Хуснуллин поручил упростить проект объездной дороги вокруг Сочи - РИА Новости, 29.07.2021

Хуснуллин поручил упростить проект объездной дороги вокруг Сочи

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин дал поручение мэру Сочи Алексею Копайгородскому упростить проект строительства объездной дороги, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:32

2021-07-29T21:32

2021-07-29T21:32

россия

алексей копайгородский

красная поляна

адлер

марат хуснуллин

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СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин дал поручение мэру Сочи Алексею Копайгородскому упростить проект строительства объездной дороги, сообщается в пресс-службе администрации.Ранее властями курорта обсуждался вопрос строительства объездной дороги, ведущей из Сочи в Красную поляну."Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин дал поручение при проектировании третьего обхода Сочи отказаться от сложных технологических решений и упростить проект", - приводятся в сообщении слова Копайгородского.Отмечается, что строительство дублёра решит проблему пробок федеральной трассы А-147 на участке из Сочи в Адлер. На сегодняшний день это основная дорога, ведущая в Абхазию, аэропорт и Красную поляну, на которой возникают пробки длиною в восемь километров.

https://ria.ru/20210729/obkhod-1743451337.html

россия

красная поляна

адлер

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россия, алексей копайгородский, красная поляна, адлер, марат хуснуллин