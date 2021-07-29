https://ria.ru/20210729/khod-1743326407.html
"Томос не помог". Зеленскому показали реальную силу на Украине
"Томос не помог". Зеленскому показали реальную силу на Украине - РИА Новости, 29.07.2021
"Томос не помог". Зеленскому показали реальную силу на Украине
Украинские торжества по случаю Дня Крещения Руси показали миру две картины: нарисованную и реальную. Первую искусственно создавали власти и раскольники. Вторую... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:00
2021-07-29T08:00
2021-07-29T14:05
аналитика - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
правый сектор
крещение руси
верховная рада украины
винницкая область
полтавская область
нежин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Олег Налисник. Украинские торжества по случаю Дня Крещения Руси показали миру две картины: нарисованную и реальную. Первую искусственно создавали власти и раскольники. Вторую продемонстрировали прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) самым массовым за последние годы крестным ходом. Это не на шутку напугало деятелей автокефального проекта, ожидающих в августе визита Варфоломея — патриарха Константинопольского. О тревожном сигнале в Стамбул из Киева — в материале РИА Новости.Сотни тысячУже больше двух лет на улицах Киева не было столько людей. Движение по центральному проспекту перекрыли из-за Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину, который проводят с 2016-го. В прошлом году шествие отменили из-за пандемии."Сколько хожу сюда — ни разу не видел столько радостных лиц. Все, видимо, соскучились по совместной молитве. Царило необыкновенное воодушевление!" — делится впечатлениями киевский журналист Александр Еременко.И народу, по его ощущениям, было даже больше, чем раньше. "Я разговаривал с верующими, приехавшими из разных регионов, — рассказывает собеседник РИА Новости. — И они говорят, что епархии, которые обычно помогают с транспортом, не смогли в этот раз найти нужное количество машин и автобусов — столько было желающих".Точное число молящихся неизвестно. По данным УПЦ, более 350 тысяч человек. Косвенно это подтверждают фото и видео украинских журналистов. В столичной полиции насчитали лишь 55 тысяч. К расхождениям в статистике не привыкать: два года назад силовики заявляли о 30 тысячах, а Украинская церковь — о 300 тысячах.Так или иначе, обе стороны признают, что шествие получилось массовым. Люди были более мотивированными. И даже не из-за годичной паузы. "Нет патриарху Варфоломею на Украине!" — этот плакат многое объясняет."Мы хотели показать свое единство. Наша Церковь выстоит, несмотря на козни Варфоломея, который несет личную ответственность за причиненные верующим беды. Люди его воспринимают уже не как раскольника, а как еретика (отступника от веры. — Прим. ред.)", — говорит Александр Еременко.Духовенство УПЦ высказалось определенно: константинопольского патриарха на Украине не ждут. Несмотря на личное приглашение президента Зеленского на торжества в честь 30-летия независимости в 20-х числах августа."Проект мертв"Власти грядущий праздник подают как большое событие. Правда, непонятно, смогут ли они убедить патриарха Варфоломея в "массовой поддержке простых украинцев". Пока это удается лишь на бумаге. В конце июня общественности представили результаты соцопроса, согласно которому храмы созданной три года назад "Православной церкви Украины" якобы посещают 57 процентов верующих граждан. А у канонической УПЦ прихожан чуть ли не вдвое меньше.Это "исследование" раскритиковали не только священнослужители, но и коллеги-социологи. Обращали внимание на то, что храмы раскольников на самом деле пустуют, в отличие от молелен Украинской церкви. И вывод: все покажет молитвенное шествие на День Крещения Руси.Но такой массовости не ожидал никто. В том числе и президент Зеленский. Комментируя крестный ход, он не особо подбирал слова. Хотя еще не утих скандал после его заявлений о молебне у стен Верховной рады, который он назвал митингом одной из политических партий."Люди приезжают организованно на автобусах, их свозят, — заявил глава государства. — В Лавре и возле Лавры люди провели ночь (в УПЦ это опровергли, объяснив, что иногородних распределили по киевским общинам. — Прим. ред.). Какое большое количество людей пожилого возраста. Это же не просто праздник. Праздник должен быть таким, после какого люди не плачут... Нужно было организовать, где люди ночь проводят, чтобы все были в масках".Понятно, что президент на стороне ПЦУ, которая за пару недель до 28 июля отменила свое шествие, сославшись на пандемию. Но истинные причины этого решения, конечно, в другом."Если во времена Порошенко давали команду свозить людей на мероприятия, то сейчас все в этом плане спокойно. Зелю (президента Зеленского. — Прим. ред.) такие вопросы не интересуют. Всем понятно, что проект ПЦУ мертв", — объясняет РИА Новости глава районной администрации в Полтавской области.Даже когда все делалось по указке сверху, раскольники привлекли лишь несколько десятков тысяч человек (в 2018-м и 2019-м). Сейчас, видимо, не решились тягаться с самой крупной религиозной организацией в стране. УПЦ принадлежат свыше 12 тысяч храмов, служат примерно столько же священников."Такого больше нет нигде"Верующим УПЦ хотели помешать. За неделю до шествия сторонники ПЦУ попытались отнять храм в селе Вербовец Винницкой области. Неизвестные молодчики в черном, как рассказывают очевидцы, высыпали из микроавтобуса и принялись бить дубинками и арматурой прихожанок со священником. У батюшки сорвали с груди крест. Под крики "будем вас резать, как свиней".Аналогичные угрозы услышали участники крестного хода в Нежине Черниговской области. Православных с хоругвями и иконами остановили боевики "Правого сектора"*. Один из них облил верующих мочой, а другой размахивал отрубленной козлиной ногой, выкрикивая националистические лозунги. Об акции сообщили сами радикалы, опубликовав в Сети соответствующее видео и назвав шествие "шабашем московской церкви ФСБ".В ПЦУ это явно одобрили. Ее представитель Афанасий Шкурупий, именующий себя "архиепископом Харьковским", прокомментировал видео: "Подобные крестные ходы надо жестко разгонять, чтобы больше не возникало желания выступать на стороне врага".Как отмечают собеседники РИА Новости из украинских церковных кругов, власти закрывают глаза на проявления ненависти к верующим УПЦ. Таким образом, в преддверии Дня независимости пытаются указать гражданам на "внутреннего врага" и списать на него собственные провалы. Но при этом Киев не останавливает радикалов, чтобы потом не краснеть перед патриархом Варфоломеем. Тот, в свою очередь, неоднократно уверял, что создание ПЦУ "станет шагом к единству и примирению" страны. Получилось наоборот. Именно поэтому стамбульского гостя православные не ждут. Они уверены: никакой админресурс не поможет."Я вообще не вижу на Украине никакой другой — религиозной, социальной, политической или иной — власти или структуры, ради которой многие люди могли бы выйти на улицу", — прокомментировал празднование Дня Крещения Руси протоиерей УПЦ Николай Данилевич.К тому же, по его словам, во Всеукраинском крестном ходе участвовали верующие "со всех уголков страны". Что делает УПЦ единственной легитимной церковью и по-настоящему могущественной силой.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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РИА Новости
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аналитика - религия и мировоззрение, правый сектор, крещение руси, верховная рада украины, винницкая область, полтавская область, нежин
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Олег Налисник. Украинские торжества по случаю Дня Крещения Руси показали миру две картины: нарисованную и реальную. Первую искусственно создавали власти и раскольники. Вторую продемонстрировали прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) самым массовым за последние годы крестным ходом. Это не на шутку напугало деятелей автокефального проекта, ожидающих в августе визита Варфоломея — патриарха Константинопольского. О тревожном сигнале в Стамбул из Киева — в материале РИА Новости.
Сотни тысяч
Уже больше двух лет на улицах Киева не было столько людей. Движение по центральному проспекту перекрыли из-за Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину, который проводят с 2016-го. В прошлом году шествие отменили из-за пандемии.
"Сколько хожу сюда — ни разу не видел столько радостных лиц. Все, видимо, соскучились по совместной молитве. Царило необыкновенное воодушевление!" — делится впечатлениями киевский журналист Александр Еременко.
И народу, по его ощущениям, было даже больше, чем раньше. "Я разговаривал с верующими, приехавшими из разных регионов, — рассказывает собеседник РИА Новости. — И они говорят, что епархии, которые обычно помогают с транспортом, не смогли в этот раз найти нужное количество машин и автобусов — столько было желающих".
Точное число молящихся неизвестно. По данным УПЦ, более 350 тысяч человек. Косвенно это подтверждают фото и видео украинских журналистов. В столичной полиции насчитали лишь 55 тысяч. К расхождениям в статистике не привыкать: два года назад силовики заявляли о 30 тысячах, а Украинская церковь — о 300 тысячах.
Так или иначе, обе стороны признают, что шествие получилось массовым. Люди были более мотивированными. И даже не из-за годичной паузы. "Нет патриарху Варфоломею на Украине!" — этот плакат многое объясняет.
"Мы хотели показать свое единство. Наша Церковь выстоит, несмотря на козни Варфоломея, который несет личную ответственность за причиненные верующим беды. Люди его воспринимают уже не как раскольника, а как еретика (отступника от веры. — Прим. ред.)", — говорит Александр Еременко.
Духовенство УПЦ высказалось определенно: константинопольского патриарха на Украине не ждут. Несмотря на личное приглашение президента Зеленского на торжества в честь 30-летия независимости в 20-х числах августа.
"Проект мертв"
Власти грядущий праздник подают как большое событие. Правда, непонятно, смогут ли они убедить патриарха Варфоломея в "массовой поддержке простых украинцев". Пока это удается лишь на бумаге. В конце июня общественности представили результаты соцопроса, согласно которому храмы созданной три года назад "Православной церкви Украины" якобы посещают 57 процентов верующих граждан. А у канонической УПЦ прихожан чуть ли не вдвое меньше.
Это "исследование" раскритиковали не только священнослужители, но и коллеги-социологи. Обращали внимание на то, что храмы раскольников на самом деле пустуют, в отличие от молелен Украинской церкви. И вывод: все покажет молитвенное шествие на День Крещения Руси.
Но такой массовости не ожидал никто. В том числе и президент Зеленский. Комментируя крестный ход, он не особо подбирал слова. Хотя еще не утих скандал после его заявлений о молебне у стен Верховной рады, который он назвал митингом одной из политических партий.
"Люди приезжают организованно на автобусах, их свозят, — заявил глава государства. — В Лавре и возле Лавры люди провели ночь (в УПЦ это опровергли, объяснив, что иногородних распределили по киевским общинам. — Прим. ред.). Какое большое количество людей пожилого возраста. Это же не просто праздник. Праздник должен быть таким, после какого люди не плачут... Нужно было организовать, где люди ночь проводят, чтобы все были в масках".
Понятно, что президент на стороне ПЦУ, которая за пару недель до 28 июля отменила свое шествие, сославшись на пандемию. Но истинные причины этого решения, конечно, в другом.
"Если во времена Порошенко давали команду свозить людей на мероприятия, то сейчас все в этом плане спокойно. Зелю (президента Зеленского. — Прим. ред.) такие вопросы не интересуют. Всем понятно, что проект ПЦУ мертв", — объясняет РИА Новости глава районной администрации в Полтавской области.
Даже когда все делалось по указке сверху, раскольники привлекли лишь несколько десятков тысяч человек (в 2018-м и 2019-м). Сейчас, видимо, не решились тягаться с самой крупной религиозной организацией в стране. УПЦ принадлежат свыше 12 тысяч храмов, служат примерно столько же священников.
"Такого больше нет нигде"
Верующим УПЦ хотели помешать. За неделю до шествия сторонники ПЦУ попытались отнять храм в селе Вербовец Винницкой области. Неизвестные молодчики в черном, как рассказывают очевидцы, высыпали из микроавтобуса и принялись бить дубинками и арматурой прихожанок со священником. У батюшки сорвали с груди крест. Под крики "будем вас резать, как свиней".
Аналогичные угрозы услышали участники крестного хода в Нежине Черниговской области. Православных с хоругвями и иконами остановили боевики "Правого сектора"*. Один из них облил верующих мочой, а другой размахивал отрубленной козлиной ногой, выкрикивая националистические лозунги. Об акции сообщили сами радикалы, опубликовав в Сети соответствующее видео и назвав шествие "шабашем московской церкви ФСБ".
В ПЦУ это явно одобрили. Ее представитель Афанасий Шкурупий, именующий себя "архиепископом Харьковским", прокомментировал видео: "Подобные крестные ходы надо жестко разгонять, чтобы больше не возникало желания выступать на стороне врага".
Как отмечают собеседники РИА Новости из украинских церковных кругов, власти закрывают глаза на проявления ненависти к верующим УПЦ. Таким образом, в преддверии Дня независимости пытаются указать гражданам на "внутреннего врага" и списать на него собственные провалы. Но при этом Киев не останавливает радикалов, чтобы потом не краснеть перед патриархом Варфоломеем. Тот, в свою очередь, неоднократно уверял, что создание ПЦУ "станет шагом к единству и примирению" страны. Получилось наоборот. Именно поэтому стамбульского гостя православные не ждут. Они уверены: никакой админресурс не поможет.
"Я вообще не вижу на Украине никакой другой — религиозной, социальной, политической или иной — власти или структуры, ради которой многие люди могли бы выйти на улицу", — прокомментировал празднование Дня Крещения Руси протоиерей УПЦ Николай Данилевич.
К тому же, по его словам, во Всеукраинском крестном ходе участвовали верующие "со всех уголков страны". Что делает УПЦ единственной легитимной церковью и по-настоящему могущественной силой.
*Запрещенная в России экстремистская организация.