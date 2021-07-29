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"Томос не помог". Зеленскому показали реальную силу на Украине

"Томос не помог". Зеленскому показали реальную силу на Украине - РИА Новости, 29.07.2021

"Томос не помог". Зеленскому показали реальную силу на Украине

Украинские торжества по случаю Дня Крещения Руси показали миру две картины: нарисованную и реальную. Первую искусственно создавали власти и раскольники. Вторую... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:00

2021-07-29T08:00

2021-07-29T14:05

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религия и мировоззрение

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Олег Налисник. Украинские торжества по случаю Дня Крещения Руси показали миру две картины: нарисованную и реальную. Первую искусственно создавали власти и раскольники. Вторую продемонстрировали прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) самым массовым за последние годы крестным ходом. Это не на шутку напугало деятелей автокефального проекта, ожидающих в августе визита Варфоломея — патриарха Константинопольского. О тревожном сигнале в Стамбул из Киева — в материале РИА Новости.Сотни тысячУже больше двух лет на улицах Киева не было столько людей. Движение по центральному проспекту перекрыли из-за Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину, который проводят с 2016-го. В прошлом году шествие отменили из-за пандемии."Сколько хожу сюда — ни разу не видел столько радостных лиц. Все, видимо, соскучились по совместной молитве. Царило необыкновенное воодушевление!" — делится впечатлениями киевский журналист Александр Еременко.И народу, по его ощущениям, было даже больше, чем раньше. "Я разговаривал с верующими, приехавшими из разных регионов, — рассказывает собеседник РИА Новости. — И они говорят, что епархии, которые обычно помогают с транспортом, не смогли в этот раз найти нужное количество машин и автобусов — столько было желающих".Точное число молящихся неизвестно. По данным УПЦ, более 350 тысяч человек. Косвенно это подтверждают фото и видео украинских журналистов. В столичной полиции насчитали лишь 55 тысяч. К расхождениям в статистике не привыкать: два года назад силовики заявляли о 30 тысячах, а Украинская церковь — о 300 тысячах.Так или иначе, обе стороны признают, что шествие получилось массовым. Люди были более мотивированными. И даже не из-за годичной паузы. "Нет патриарху Варфоломею на Украине!" — этот плакат многое объясняет."Мы хотели показать свое единство. Наша Церковь выстоит, несмотря на козни Варфоломея, который несет личную ответственность за причиненные верующим беды. Люди его воспринимают уже не как раскольника, а как еретика (отступника от веры. — Прим. ред.)", — говорит Александр Еременко.Духовенство УПЦ высказалось определенно: константинопольского патриарха на Украине не ждут. Несмотря на личное приглашение президента Зеленского на торжества в честь 30-летия независимости в 20-х числах августа."Проект мертв"Власти грядущий праздник подают как большое событие. Правда, непонятно, смогут ли они убедить патриарха Варфоломея в "массовой поддержке простых украинцев". Пока это удается лишь на бумаге. В конце июня общественности представили результаты соцопроса, согласно которому храмы созданной три года назад "Православной церкви Украины" якобы посещают 57 процентов верующих граждан. А у канонической УПЦ прихожан чуть ли не вдвое меньше.Это "исследование" раскритиковали не только священнослужители, но и коллеги-социологи. Обращали внимание на то, что храмы раскольников на самом деле пустуют, в отличие от молелен Украинской церкви. И вывод: все покажет молитвенное шествие на День Крещения Руси.Но такой массовости не ожидал никто. В том числе и президент Зеленский. Комментируя крестный ход, он не особо подбирал слова. Хотя еще не утих скандал после его заявлений о молебне у стен Верховной рады, который он назвал митингом одной из политических партий."Люди приезжают организованно на автобусах, их свозят, — заявил глава государства. — В Лавре и возле Лавры люди провели ночь (в УПЦ это опровергли, объяснив, что иногородних распределили по киевским общинам. — Прим. ред.). Какое большое количество людей пожилого возраста. Это же не просто праздник. Праздник должен быть таким, после какого люди не плачут... Нужно было организовать, где люди ночь проводят, чтобы все были в масках".Понятно, что президент на стороне ПЦУ, которая за пару недель до 28 июля отменила свое шествие, сославшись на пандемию. Но истинные причины этого решения, конечно, в другом."Если во времена Порошенко давали команду свозить людей на мероприятия, то сейчас все в этом плане спокойно. Зелю (президента Зеленского. — Прим. ред.) такие вопросы не интересуют. Всем понятно, что проект ПЦУ мертв", — объясняет РИА Новости глава районной администрации в Полтавской области.Даже когда все делалось по указке сверху, раскольники привлекли лишь несколько десятков тысяч человек (в 2018-м и 2019-м). Сейчас, видимо, не решились тягаться с самой крупной религиозной организацией в стране. УПЦ принадлежат свыше 12 тысяч храмов, служат примерно столько же священников."Такого больше нет нигде"Верующим УПЦ хотели помешать. За неделю до шествия сторонники ПЦУ попытались отнять храм в селе Вербовец Винницкой области. Неизвестные молодчики в черном, как рассказывают очевидцы, высыпали из микроавтобуса и принялись бить дубинками и арматурой прихожанок со священником. У батюшки сорвали с груди крест. Под крики "будем вас резать, как свиней".Аналогичные угрозы услышали участники крестного хода в Нежине Черниговской области. Православных с хоругвями и иконами остановили боевики "Правого сектора"*. Один из них облил верующих мочой, а другой размахивал отрубленной козлиной ногой, выкрикивая националистические лозунги. Об акции сообщили сами радикалы, опубликовав в Сети соответствующее видео и назвав шествие "шабашем московской церкви ФСБ".В ПЦУ это явно одобрили. Ее представитель Афанасий Шкурупий, именующий себя "архиепископом Харьковским", прокомментировал видео: "Подобные крестные ходы надо жестко разгонять, чтобы больше не возникало желания выступать на стороне врага".Как отмечают собеседники РИА Новости из украинских церковных кругов, власти закрывают глаза на проявления ненависти к верующим УПЦ. Таким образом, в преддверии Дня независимости пытаются указать гражданам на "внутреннего врага" и списать на него собственные провалы. Но при этом Киев не останавливает радикалов, чтобы потом не краснеть перед патриархом Варфоломеем. Тот, в свою очередь, неоднократно уверял, что создание ПЦУ "станет шагом к единству и примирению" страны. Получилось наоборот. Именно поэтому стамбульского гостя православные не ждут. Они уверены: никакой админресурс не поможет."Я вообще не вижу на Украине никакой другой — религиозной, социальной, политической или иной — власти или структуры, ради которой многие люди могли бы выйти на улицу", — прокомментировал празднование Дня Крещения Руси протоиерей УПЦ Николай Данилевич.К тому же, по его словам, во Всеукраинском крестном ходе участвовали верующие "со всех уголков страны". Что делает УПЦ единственной легитимной церковью и по-настоящему могущественной силой.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html

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аналитика - религия и мировоззрение, правый сектор, крещение руси, верховная рада украины, винницкая область, полтавская область, нежин