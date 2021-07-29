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Генпрокуратура направила в суд дело о хищении в Промсвязьбанке

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении в Промсвязьбанке - РИА Новости, 29.07.2021

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении в Промсвязьбанке

Генеральная прокуратура России направила в суд дело в отношении соучастников братьев Ананьевых о хищении 87 миллиардов рублей в ПАО "Промсвязьбанк", сообщает... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:26

2021-07-29T17:26

2021-07-29T17:26

санация промсвязьбанка

генеральная прокуратура рф

промсвязьбанк

происшествия

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд дело в отношении соучастников братьев Ананьевых о хищении 87 миллиардов рублей в ПАО "Промсвязьбанк", сообщает ведомство."Заместителем генерального прокурора Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Цуканова, Андрея Мукина, Ольги Антоновой, Айгуль Шайхутдиновой и Екатерины Духовой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд для рассмотрения по существу.Как полагает следствие, по результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в названный банк назначена временная администрация."В связи с этим у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата – председателя правления банка Дмитрия Ананьева – возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения", - отмечается в сообщении.Для этого они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк" – вице-президента аппарата правления Цуканова, руководителя блока "финансовые рынки" Иванова, руководителя блока "операционный" Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО "ПромСвязьКапитал" Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего знакомого Сергея Зорина, гражданина Украины Игоря Пидлужного и иных лиц.С 12 по 15 декабря 2017 года члены преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО "Промсвязьбанк" ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства кредитной организации были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании. В то же время ценные бумаги банку не были переданы.В результате указанных действий кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 миллиардов рублей.В ведомстве пояснили, что братья Ананьевы, Зорин, Пидлужный, Иванов и Плиев скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20201006/ananevy-1578464308.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санация промсвязьбанка, генеральная прокуратура рф, промсвязьбанк, происшествия