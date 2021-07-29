https://ria.ru/20210729/khimki-1743520804.html

В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского

В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского - РИА Новости, 29.07.2021

В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского

Мужчина, ударивший полицейского во время конфликта у ресторана в Химках, после чего тот скончался, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:24

2021-07-29T21:24

2021-07-29T21:24

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

химки

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, ударивший полицейского во время конфликта у ресторана в Химках, после чего тот скончался, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее СК сообщал, что ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что погибший был сотрудником полиции, но находился не при исполнении. Как сообщала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, у дома на улице Пожарского в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в грудь, из-за чего тот упал и, получив травмы, умер.

https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740202660.html

россия

московская область (подмосковье)

химки

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), татьяна петрова, химки, происшествия