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В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского
В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского - РИА Новости, 29.07.2021
В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского
Мужчина, ударивший полицейского во время конфликта у ресторана в Химках, после чего тот скончался, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:24
2021-07-29T21:24
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
химки
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, ударивший полицейского во время конфликта у ресторана в Химках, после чего тот скончался, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее СК сообщал, что ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что погибший был сотрудником полиции, но находился не при исполнении. Как сообщала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, у дома на улице Пожарского в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в грудь, из-за чего тот упал и, получив травмы, умер.
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россия
московская область (подмосковье)
химки
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), татьяна петрова, химки, происшествия
21:24 29.07.2021
 
В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского

В подмосковных Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего в драке полицейского

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, ударивший полицейского во время конфликта у ресторана в Химках, после чего тот скончался, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее СК сообщал, что ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что погибший был сотрудником полиции, но находился не при исполнении. Как сообщала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, у дома на улице Пожарского в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в грудь, из-за чего тот упал и, получив травмы, умер.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 09:20
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"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Химки ГСУСК России по Московской области судом в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины (часть 4 статьи 111 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваХимкиПроисшествия
 
 
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