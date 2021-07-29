https://ria.ru/20210729/khimki-1743520804.html
В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского
В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского - РИА Новости, 29.07.2021
В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского
Мужчина, ударивший полицейского во время конфликта у ресторана в Химках, после чего тот скончался, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:24
2021-07-29T21:24
2021-07-29T21:24
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, ударивший полицейского во время конфликта у ресторана в Химках, после чего тот скончался, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее СК сообщал, что ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что погибший был сотрудником полиции, но находился не при исполнении. Как сообщала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, у дома на улице Пожарского в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в грудь, из-за чего тот упал и, получив травмы, умер.
https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740202660.html
россия
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), татьяна петрова, химки, происшествия
В Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего полицейского
В подмосковных Химках арестовали мужчину, смертельно ударившего в драке полицейского