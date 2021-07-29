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Украинка пожаловалась на таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским"
Украинка пожаловалась на таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским" - РИА Новости, 29.07.2021
Украинка пожаловалась на таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским"
Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке. Об этом участница инцидента рассказала в фейсбуке. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:13
2021-07-29T10:33
россия
донбасс
харьков
украина
в мире
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На Украине таксист назвал Харьков "исконно русским" городом и устроил скандал
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке. Об этом участница инцидента рассказала в фейсбуке.По ее словам, в такси она говорила по телефону, после чего водитель спросил, почему она разговаривает на украинском, назвал бандеровкой и посоветовал "ехать в Бандерштат".Кроме того, женщину возмутили слова водителя о том, что в Донбассе нет российских войск, а украинские власти сами все выдумали, чтобы зарабатывать деньги на войне.На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
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россия, донбасс, харьков, украина, в мире
09:13 29.07.2021 (обновлено: 10:33 29.07.2021)
 
Украинка пожаловалась на таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским"

Украинка пожаловалась на таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским" городом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке. Об этом участница инцидента рассказала в фейсбуке.
По ее словам, в такси она говорила по телефону, после чего водитель спросил, почему она разговаривает на украинском, назвал бандеровкой и посоветовал "ехать в Бандерштат".

"Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков — исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить", — рассказала она.

Кроме того, женщину возмутили слова водителя о том, что в Донбассе нет российских войск, а украинские власти сами все выдумали, чтобы зарабатывать деньги на войне.
На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.
В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
Въездной знак города Киева - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 11:40В мире
"Кому как удобно". На Украине заступились за говорящих на русском языке
 
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