https://ria.ru/20210729/kharkov-1743381664.html

Украинка пожаловалась на таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским"

Украинка пожаловалась на таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским" - РИА Новости, 29.07.2021

Украинка пожаловалась на таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским"

Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке. Об этом участница инцидента рассказала в фейсбуке. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:13

2021-07-29T09:13

2021-07-29T10:33

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На Украине таксист назвал Харьков "исконно русским" городом и устроил скандал

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке. Об этом участница инцидента рассказала в фейсбуке.По ее словам, в такси она говорила по телефону, после чего водитель спросил, почему она разговаривает на украинском, назвал бандеровкой и посоветовал "ехать в Бандерштат".Кроме того, женщину возмутили слова водителя о том, что в Донбассе нет российских войск, а украинские власти сами все выдумали, чтобы зарабатывать деньги на войне.На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/ukraina-1739800037.html

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россия, донбасс, харьков, украина, в мире