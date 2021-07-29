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В Казани два посетителя ТЦ устроили потасовку с охранниками
В Казани два посетителя ТЦ устроили потасовку с охранниками - РИА Новости, 29.07.2021
В Казани два посетителя ТЦ устроили потасовку с охранниками
Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в торговом центре в Казани, где несколько сотрудников службы охраны после потасовки с посетителями грубо... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:35
2021-07-29T16:43
россия
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в торговом центре в Казани, где несколько сотрудников службы охраны после потасовки с посетителями грубо задерживают одного из них, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по городу.Ранее в соцсетях появилась видеозапись из казанского торгового центра XL, на которой сотрудники службы охраны участвуют в потасовке с двумя посетителями. Один из мужчин помогает другому вырваться из рук охранников, он выбегает на улицу, однако сотрудники службы безопасности ТЦ втаскивают его внутрь и волокут в служебное помещение. Мужчина нецензурно ругается. Присутствующая при конфликте женщина просит освободить мужчину."Полицейские Казани устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего в одном из торговых центов Ново-Савиновского района. В ходе мониторинга СМИ была выявлена видеозапись, на которой зафиксирована потасовка между сотрудниками службы безопасности одного из торговых центров и посетителями ТЦ. В настоящее время в отделе полиции "Ямашевский" по данному факту проводится проверка", - сообщил представитель УМВД по Казани.По информации полиции, 28 июля в отдел полиции "Ямашевский" обратились охранники торгового центра с заявлением о привлечении к ответственности молодого человека. Они пояснили, что один из посетителей магазина выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, вел себя агрессивно, нарушая своими действиями общественный порядок. На замечания сотрудников ТЦ, по их словам, молодой человек не реагировал. Он был задержан и передан прибывшим на место полицейским.В настоящее время на молодого человека 2001 года рождения составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Решение о привлечении его к административной ответственности будет приниматься Ново-Савиновским районным судом.
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россия, казань, происшествия
16:35 29.07.2021 (обновлено: 16:43 29.07.2021)
 
В Казани два посетителя ТЦ устроили потасовку с охранниками

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между охраниками и двумя посетителями ТЦ в Казани

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в торговом центре в Казани, где несколько сотрудников службы охраны после потасовки с посетителями грубо задерживают одного из них, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по городу.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись из казанского торгового центра XL, на которой сотрудники службы охраны участвуют в потасовке с двумя посетителями. Один из мужчин помогает другому вырваться из рук охранников, он выбегает на улицу, однако сотрудники службы безопасности ТЦ втаскивают его внутрь и волокут в служебное помещение. Мужчина нецензурно ругается. Присутствующая при конфликте женщина просит освободить мужчину.
"Полицейские Казани устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего в одном из торговых центов Ново-Савиновского района. В ходе мониторинга СМИ была выявлена видеозапись, на которой зафиксирована потасовка между сотрудниками службы безопасности одного из торговых центров и посетителями ТЦ. В настоящее время в отделе полиции "Ямашевский" по данному факту проводится проверка", - сообщил представитель УМВД по Казани.
По информации полиции, 28 июля в отдел полиции "Ямашевский" обратились охранники торгового центра с заявлением о привлечении к ответственности молодого человека. Они пояснили, что один из посетителей магазина выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, вел себя агрессивно, нарушая своими действиями общественный порядок. На замечания сотрудников ТЦ, по их словам, молодой человек не реагировал. Он был задержан и передан прибывшим на место полицейским.
В настоящее время на молодого человека 2001 года рождения составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Решение о привлечении его к административной ответственности будет приниматься Ново-Савиновским районным судом.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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